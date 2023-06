F1 GP Spagna, Qualifiche: Verstappen in pole davanti a Sainz, disastro Leclerc

Le qualifiche del GP di Spagna di F1 vedono la conquista della pole position per Max Verstappen. Sainz secondo, guai per Leclerc.

La pole position del Gran Premio di Spagna, settima tappa del mondiale di F1 targato 2023, se l’è presa il solito Max Verstappen, che girando in 1’12”272 con gomma Soft ha seminato la concorrenza. Per la seconda volta in questa stagione, la Ferrari si prende la prima fila, con un ottimo Carlos Sainz.

Lo spagnolo è staccato di quattro decimi, ma ha fatto un lavoro eccezionale, dimostrando che gli sviluppi sulla Rossa sembrano aver sortito gli effetti sperati. Ovviamente, per quello che riguarda il passo gara occorrerà attendere qualche ora, ma oggi si può essere soddisfatti. Discorso ben diverso per Charles Leclerc, 19esimo e subito escluso, a causa di un problema nella parte posteriore destra che però va ancora analizzato.

Le qualifiche di oggi sono state sicuramente le più varie di questa stagione di F1, visto che in seconda fila, dietro a Red Bull e Ferrari, troviamo una strepitosa McLaren. A piazzarla in terza posizione ci ha pensato un fantastico Lando Norris, mentre il quarto posto è di un’Alpine che si conferma in grande crescita grazie a Pierre Gasly.

Delude la Mercedes, con Lewis Hamilton quinto e George Russell addirittura 12esimo, fuori nella seconda fase di qualifica assieme ad un disastroso Sergio Perez, subito davanti al britannico. Sesto posto per Lance Stroll con la prima delle Aston Martin, mentre Fernando Alonso, a casa sua, delude con il nono tempo. Settimo Esteban Ocon, seguito da una grande Haas con Nico Hulkenberg. Oscar Piastri chiude la top ten.

F1, Leclerc da incubo in diciannovesima posizione

La F1 regala subito grandi sorprese nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, che si disputano sotto un cielo molto cupo in quel di Barcellona. La Ferrari di Charles Leclerc, ovvero il poleman e dominatore della prima parte di gara dello scorso anno, resta escluso con un clamoroso diciannovesimo tempo in Q1, tenendosi dietro solo la Williams di Logan Sargeant.

Rischia anche Sergio Perez, che si piazza quindicesimo salvandosi solo per un decimo. Out anche l’Alfa Romeo Racing di Valtteri Bottas e la Haas di Kevin Magnussen. Una situazione imbarazzante quella in cui versa il Cavallino, ormai zimbello di questa F1 moderna. Il Q2 parte con Max Verstappen che va subito in fuga, ma sono gli ultimi minuti che, come al solito, regalano grandi emozioni.

Sergio Perez commette un grave errore che lo costringe, in maniera incredibile, all’esclusione, davanti ad un deludente George Russell con la Mercedes. Fuori anche Guanyu Zhou e le AlphaTauri di Nyck De Vries e Yuki Tsunoda. Clamoroso contatto tra Russell e Lewis Hamilton, che a 300 km/h rischiano di buttarsi fuori pista sul rettilineo dei box, con l’ex Williams che resta così eliminato.

Nel Q3 è Verstappen a fare una differenza assurda, prendendosi la 24esima pole position della sua carriera in F1. Molto bravo Carlos Sainz che scatterà dalla prima fila, davanti a Lando Norris e Pierre Gasly, con McLaren ed Alpine in evidente progressione. Alle 15 di domani la partenza della gara.