Leclerc distrutto dopo il disastro in qualifica: ecco cosa è accaduto alla Ferrari

Charles Leclerc partirà da una mesta 19esima posizione in Spagna, dopo un Q1 da incubo. Ecco il problema sulla sua Ferrari.

Il disastro è completo per la Ferrari in quel di Barcellona, dove è arrivata l’eliminazione in Q1 per Charles Leclerc, il quale, lo scorso anno, qui mise a referto una devastante pole position, per poi dominare la prima parte di gara prima del guasto alla power unit. Il talento monegasco ha preceduto solamente la Williams di Alexander Albon, a conferma del fatto che sulla sua vettura c’era evidentemente qualcosa che non andava.

Sin dall’inizio della prima fase di qualifica si vedeva, anche dagli on-board camera, che la SF-23 #16 era molto nervosa, cosa riscontrata anche in base al grande ritardo rispetto a Carlos Sainz. Leclerc è così rientrato ai box per montare un treno fresco di gomme Soft, nella speranza che la problematica fosse legata proprio al set che aveva montato ad inizio turno, scoprendo poi che c’era ben altro a rallentarlo.

Charles ha infatti iniziato l’ultimo tentativo senza però riscontrare miglioramenti, ed a quel punto, è stato evidente a tutti che non ci sarebbe stato nulla da fare per passare il turno. Sulla Rossa #16, come dallo stesso pilota dichiarato, c’è stato un qualche problema sulla parte posteriore destra, che causava gravi correzioni e problemi di tenuta nelle curve a destra. La gara, ovviamente, si fa molto dura.

Leclerc, ecco le sue parole dopo le qualifiche

Charles Leclerc appare ormai sconsolato per la situazione che si vive all’interno della Ferrari, dove c’è sempre un qualcosa che non funziona ed, in ogni caso, nei momenti in cui è più importante. La Rossa del monegasco aveva qualche problema serio, e la conferma è arrivata anche dallo stesso pilota.

Poco dopo la fine della sessione, il pilota della Scuderia modenese ha parlato ai microfoni di “SKY Sport F1“, affermando che la vettura aveva sicuramente dei problemi, anche se non sono ancora stati visionati i dati della telemetria. Leclerc ha comunque detto che, in mattinata, la monoposto si comportava molto bene, ed è stato un gran peccato non vederlo in azione sino alla Q3.

Ecco il suo amaro commento: “Se c’erano problemi alla macchina oggi? Sarei molto sorpreso se la macchina fosse a posto, dobbiamo guardare tutto al meglio. C’era qualcosa che non andava, la macchina era molto buono questa mattina, ed oggi facevo le curve a destra ed andavo benissimo, ma poi a sinistra andava male, una sensazione molto strana“.

Leclerc ha poi spiegato che la problematica era focalizzata nella zona posteriore destra: “C’era qualcosa sul posteriore a destra, oggi mi è costato tanto e dobbiamo lavorare per tornare davanti in gara. Non ho risposte sul perché il problema si è presentato ora e non stamattina, voglio comunque guardare i dati prima di dare risposte definitive. Il feeling era del tutto diverso dal solito, sono quasi andato a sbattere quando c’era la bandiera rossa ed andavo a 60 km/h. Dobbiamo assolutamente fare dei controlli“.