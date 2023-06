Verstappen domina le libere ed umilia i rivali: parole inequivocabili

Max Verstappen non ha avuto rivali nelle prove libere del Gran Premio di Spagna, facendo capire che non ce ne sarà per nessuno.

Un passo da dominatore assoluto, da colui che sa di poter giocare con gli avversari come il gatto con il topo. Questo è il Max Verstappen che stiamo ammirando nel 2023, un vero e proprio rullo compressore, che dopo il week-end da campione di Monaco, nel quale ha chiuso definitivamente un mondiale mai realmente aperto, ha riaperto le danze in maniera ancor più devastante.

Girando in 1’13”907 con gomma Soft, il campione del mondo ha staccato di poco più di un decimo l’Aston Martin di Fernando Alonso, mentre è terzo un sorprendente Nico Hulkenberg con la Haas, sulla quale però è stato spinto al massimo della potenza il motore Ferrari, per cui, non deve impressionare il fatto che si trovi così in alto in classifica.

Solo quarto Sergio Perez, letteralmente demolito con l’altra Red Bull. Il messicano, che fino a prima di Monte-Carlo sperava di sfidare Verstappen, si ritrova ora a -39, ed anche oggi si è visto rifilare oltre tre decimi nella simulazione di qualifica, ma non è questo il dato spaventoso.

A far paura è stato il long run su gomma Soft dell’olandese, capace di rifilare distacchi siderali a tutti. Perez, invece, girava sul passo delle Ferrari, dimostrandosi molto più incostante ed in continua lotta con una RB19 che, nelle sue mani, sembra quasi un’auto normale, mentre il compagno di squadra la fa andare come un’astronave.

Per come è andato il venerdì di Barcellona, viene davvero da pensare che Super Max li possa doppiare tutti da queste parti, senza dare scampo a nessuno. Il sabato potrebbe farci vedere qualcosa di interessante, ma almeno di miracoli, il primo gradino del podio per domenica è già bello che assegnato.

Verstappen, le sue parole fanno male alla concorrenza

Max Verstappen ha passeggiato nelle prove libere di Barcellona, staccando tutti in maniera netta nella simulazione di passo gara. La Red Bull è un missile, ma va detto che nella superiorità di questa macchina c’è anche tanto della sua classe, e dopo i turni odierni, si è lasciato andare anche ad un mezzo sfottò ai rivali.

Intervistato ai microfoni di “SKY Sports F1 UK”, Verstappen ha lodato la nuova configurazione della pista, dove è stata rimossa la chicane: “Su questo layout ci siamo sentiti subito molto a nostro agio, ma va detto che tutte le monoposto di F1 si trovano meglio con curve ad alta velocità. Guidare su una configurazione di questo tipo è molto più bello per noi e per le macchine“.

Il campione del mondo si è poi esaltato: “La nostra macchina è andata forte in tutti i tratti, e questo ci potrà dare una mano anche in caso di sorpasso. La giornata è stato ottima ed avevamo la vettura in un’ottima finestra, ma possiamo ancora migliorare ed ottimizzare il pacchetto. Mi sono trovato bene e non ho nemmeno visto i tempi degli altri, non ne abbiamo bisogno. La pista è stata riasfaltata leggermente e noi andiamo bene“.