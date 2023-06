Ferrari, c’è una sola speranza di riscatto: ecco cosa la può salvare

La Ferrari esce da Monaco con la coda tra le gambe, ma Frederic Vasseur fa un annuncio che fa ben sperare. Ecco di cosa si tratta.

Per la Ferrari il momento storico è di quelli estremamente delicati, ed ormai è chiaro che stiamo parlando di un team che vada rifondato da zero. Non basta quanto si è fatto sino ad ora, con spostamenti in diversi ruoli di strateghi o qualche taglio, è necessario ripartire dal basso per provare a risollevare una gloriosa squadra, che è tornata agli standard dei primi anni Novanta.

I titoli mondiali non arrivano a Maranello da 15 anni, decisamente troppo per una casa con un blasone di questo tipo, ma oramai, la Scuderia modenese non fa notizia per le prestazioni scadenti. Di continuo, infatti, si assiste ad un pressapochismo sfrenato, con errori continui in ogni ambito, come ha dimostrato la gara di Monaco.

Con la pioggia, infatti, gli strateghi sono andati in crisi, fermando troppo tardi Carlos Sainz e Charles Leclerc, perdendo ogni minima velleità di podio. Inoltre, continuano ad esserci seri problemi a livello di simulazione, perché alla vigilia di Monaco c’erano stati riscontri molto positivi riguardo a quello che sarebbe stato il comportamento della SF-23, che è poi stata quinta forza.

La Ferrari deve ripartire daccapo, ma ora c’è ancora un 2023 da affrontare prima di pensare all’anno prossimo. In queste ultime ore, forse per tenere alto il morale, il team principal Frederic Vasseur ha fatto riferimento a quella che potrebbe essere l’unica speranza per cercare qualche risultato positivo.

Ferrari, Vasseur confida nelle nuove gomme

La Ferrari SF-23 rischia di diventare la quinta auto in griglia, visto che la crescita dell’Alpine sta risultando migliore di quella della Rossa. Non c’è da nascondersi, ormai pare di essere tornati al 2020, quando arrivarono solo tre podi ed il sesto posto nel mondiale costruttori, con un’auto peggiorata nel corso della stagione.

Dal Gran Premio di Gran Bretagna, previsto per domenica 9 luglio a Silverstone, ci sarà una modifica relativa alle gomme Pirelli, che saranno rinforzate e che faranno il loro esordio tra poco più di un mese. In un incontro con la stampa, Frederic Vasseur ha annunciato che questa potrebbe essere una buona occasione di crescita per la Rossa.

Ecco le sue parole in merito: “Fare pronostici quando ci sono questi tipi di cambiamenti è sempre molto complesso, ma questa potrebbe anche essere la svolta per la Ferrari. Ci potrebbe aiutare per trovare una maggiore consistenza, e dopo i test ci faremo una prima idea di questa nuova situazione“.

Insomma, il Cavallino sembra davvero attaccarsi a tutto per illudere i fan e cercare di tenere in piedi una stagione fallimentare, che sin qui non ha prodotto nulla di buono. La SF-23, che secondo il CEO, Benedetto Vigna, sarebbe dovuta essere la Rossa più veloce di sempre, è stata un flop, e non sembra esserci nulla in grado di riportarla in alto. In Spagna arriverà una nuova sospensione posteriore, un fondo e delle fiancate riviste, ma è lecito non credere ai miracoli.