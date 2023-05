Verstappen raggiante a Monaco: ecco il segreto della sua prova devastante

Max Verstappen strepitoso in quel di Monaco, dove ha chiuso il mondiale con una prova da fenomeno. Ecco le sue parole.

Per Max Verstappen è arrivata la vittoria numero 39 in carriera, superando Sebastian Vettel in termini di successi ottenuti con la Red Bull. Questo trionfo lo porta a -2 da Ayrton Senna, ed ormai si è capito che il figlio di Jos è un serio candidato a riscrivere tutti i record per il modo che ha di comportarsi all’interno della monoposto.

Il primo stint è stato a dir poco incredibile, visto che con la gomma Media, contro la Dura di Fernando Alonso con l’Aston Martin che lo inseguiva, ha compiuto quasi 50 giri. In seguito, è stato il momento di passare alle Intermedie per via del diluvio che si è riversato sulla pista, una speranza per chi lo inseguiva di mescolare le carte.

Invece, non è accaduto nulla di tutto questo, con Verstappen che ha gestito da fenomeno assoluto la situazione, senza commettere alcun errore. Un brivido c’è stato alla curva del Portier, quando, per evitare di colpire alcuni detriti lasciati da Lance Stroll, si è appoggiato alle barriere, ma la sua RB19 ha resisto alla perfezione all’impatto.

Super Max ha anche chiuso i conti in termini mondiali, visto che ora ci sono ben 39 punti di vantaggio su Sergio Perez, che partiva ultimo e che non è andato oltre il sedicesimo posto, con un ritardo di due giri dal compagno di squadra, sulla pista in cui sperava di farsi sotto in classifica. Checo, invece, dovrà guardarsi da Alonso, che ora è soli 12 lunghezze di ritardo nella lotta per il secondo posto.

Verstappen, ecco le sue parole dopo la vittoria

Il dominio di Max Verstappen visto a Monte-Carlo ha annichilito le speranze di tutti, visto che la concorrenza sperava nell’atipicità della pista del Principato per cercare di mettergli le ruote davanti. Invece, per la Red Bull è arrivata la sesta vittoria in questo inizio di stagione, ed uno scoglio importante sul cammino per vincerle tutte è stato superato.

L’olandese è sceso in fretta dalla sua RB19 per andare ad abbracciare la squadra che ha fatto un lavoro eccezionale dopo le difficoltà della prima sessione di prove libere. Verstappen continua ad allungare nel mondiale e tutto ciò che fa sembra facile, ma lui stesso ha raccontato che non è stato affatto così.

Ecco le sue parole a fine gara: “Se è stata facile? No, è stata difficile, perché avevamo le Medie mentre Fernando era con Dure, non volevamo andare troppo lunghi ma è stato necessario per via dell’arrivo della pioggia. Avevo del graining, poi ho trovato ritmo ma è stato difficile guidare. Quando ha piovuto ho dovuto montare le Intermedie, dovevo spingere ma senza esagerare. Ho toccato i muri qualche volta, ma Monaco è così“.

“Quanto ho rischiato toccando il muro prima del tunnel? C’erano molti detriti, dovevo driftare per evitarli, ed è così che ho finito per toccarlo. Vincere a Monaco è sempre bellissimo, soprattutto in questo modo. Siamo riuscire a mantenere la calma, ed è anche positivo aver allungato nel mondiale“.