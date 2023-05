Avete presente la sorella di Valentino Rossi? Lei fa un lavoro incredibile

La famiglia di Valentino Rossi è composta da vari personaggi molto noti, ed oggi vi parleremo di sua sorella. Ecco chi è.

Nonostante un ritiro che è avvenuto ormai quasi due anni fa, Valentino Rossi resta sempre uno dei personaggi più chiacchierati del mondo del motorsport, e non potrebbe essere altrimenti visti i risultati che ha conquistato in carriera. Il “Dottore” è ora impegnato nel Fanatec GT World Challenge, e c’è da dire che di soddisfazioni se ne sta togliendo ed anche parecchie, visto che in quel di Brands Hatch, poche settimane fa, è maturato un brillante secondo posto in Gara 2, al volante della BMW M4 GT3 del team WRT.

Il pilota di Tavullia è spesso presente anche sui tracciati della MotoGP, per seguire da vicino le avventure dei ragazzi della sua Academy, come Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. C’è da dire che le cose non stanno andando affatto male, visto che il campione del mondo in carica è in testa al mondiale, con il “Bez” staccato di un solo punto.

Il fratellino di Valentino Rossi, vale a dire Luca Marini, ha ottenuto il primo podio in carriera chiudendo secondo ad Austin, ma per chi non lo sapesse, nella vita del nove volte campione del mondo del Motomondiale c’è anche una sorella, che è molto più giovane di lui. Scopriamo di chi si tratta.

Valentino Rossi, scopriamo chi è sua sorella

In pochi magari lo sapranno, ma la famiglia di Valentino Rossi comprende anche sua sorella, vale a dire Clara Rossi, che nella vita fa la cantante. Nel 2021, infatti, è uscito anche il suo primo singolo, intitolato “Un anno di inverno“, che ha riscosso anche un discreto successo, a conferma del fatto che i sacrifici ed il duro lavoro pagano sempre.

La ragazza è nata nel 1997 ed è figlia di Graziano e della sua seconda compagna, per cui, condivide solo il padre come genitore con il nove volte campione del mondo del Motomondiale. Pensate che Clara, qualche anno fa, coltivava il sogno di partecipare ad Amici di Maria De Filippi, ma fu scartata durante il processo di selezione, il che fu un brutto colpo da mandare giù.

In tempi recenti, aveva rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, affermando che il mancato accesso al reality televisivo è stata una delle più grandi delusioni della sua vita, se non, forse, la peggiore in assoluto. La ragazza però, ha deciso di non mollare, ed in questo caso, la sua grande tenacia ha dato i risultati sperati. La sorella di Valentino Rossi è un’ottima musicista, come dimostra anche la sua ottima qualità di suonare vari strumenti, eccellendo nel pianoforte e nella chitarra, i suoi preferiti in assoluto.

La ragazza si vede molto poco nel paddock, dal momento che non è affatto un appassionata di moto, e neanche di auto, anche se, da quanto si è appreso, se la cava molto bene sul kart. Tra le sue passioni ci sono anche Jovanotti e Vasco Rossi, e si reca molto spesso a seguire da vicino i loro concerti.