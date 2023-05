MotoGP, Marquez copia Valentino Rossi? Il dettaglio fa discutere

La MotoGP ha visto Marc Marquez e Valentino Rossi sfidarsi a lungo, ed ora pare che lo spagnolo possa copiare il “Dottore”.

Quella tra Marc Marquez e Valentino Rossi è stata una rivalità molto accesa all’interno della MotoGP degli ultimi anni, anche se, a guardare bene l’andamento delle stagioni in cui sono stati protagonisti, non c’è mai stata una lotta diretta per il titolo. Infatti, il nativo di Cervera ha esordito nel 2013, vincendo subito il mondiale contro la Yamaha di Jorge Lorenzo.

Quello era l’anno in cui il pilota di Tavullia tornò alla casa di Iwata dopo i due anni terribili con la Ducati, vincendo solamente il Gran Premio d’Olanda ad Assen, senza mai riuscire a competere per il vertice della classifica. Nel 2014 non ci fu nulla da fare per nessuno contro il rider iberico, che chiuse i conti con largo anticipo, mentre il 2015 fu la stagione del fattaccio di Valencia, ma è da lì che partì tutto l’odio sportivo che c’è tra i due.

In seguito, ci sono stati altri incontri ravvicinati che sono entrati nella storia della MotoGP, come l’entrata di Marc sul rivale in Argentina, nel 2018, che portò il nove volte iridato a cadere per terra a pochi giri dalla fine. Il destino dei due storici nemici potrebbe, ancora una volta, riunirsi per un curioso motivo.

MotoGP, Marquez e la sua possibile Academy

Il 2022 è stato l’anno in cui l’asso della MotoGP Marc Marquez ha lanciato una sua nuova società con cui gestisce i diritti legati alla propria immagine, chiamandola Vertical Managemente SL., che si occuperà anche dell’immagine di suo fratello Alex. Il tutto è avvenuto con la collaborazione del suo nuovo manager, vale a dire Jaime Martinez, che ha sostituito Emilio Alzamora già da quasi un anno.

In queste ultime ore, è stato reso noto che l’azienda ha già un primo cliente, un giovane rider che si è allenato in questi giorni proprio con l’otto volte campione del mondo del Motomondiale. Si tratta di Maximo Martinez Quiles, che sta correndo nella Red Bull Cup e nell’ETC Junior GP in questa fase storica.

Il giovane di 15 anni potrebbe essere il primo cliente di una sorta di Academy, con la volontà, da parte del nativo di Cervera, di creare una fucina di talenti, simile a quella che già esiste da tempo e che è di proprietà di Valentino Rossi. In questi giorni, i due rider si sono allenati insieme sul tracciato di Aragon, con la leggenda della MotoGP che ha dato i primi consigli al suo giovane allievo, facendo capire che lo scopo di questa società potrebbe proprio essere simile a quello del “Dottore”.

L’ufficialità riguardo all’Academy di Marquez non c’è ancora, ma è chiaro che quanto emerso in questi giorni porti a pensare ad un’attività di quel tipo. Marc ha superato i 30 anni di età, ed è chiaro che inizi a guardare anche al suo futuro, che possa andare oltre alla professione di pilota. Tutte le porte sembrano essere aperte.