MotoGP, Marquez è pronto a lasciare la Honda? Adesso Lorenzo dice la sua

Marc Marquez è ancora il migliore nella MotoGP odierna, ma ora necessita di una moto competitiva. Jorge Lorenzo ha un’idea chiara.

Il periodo di sfortuna di Marc Marquez iniziato con la caduta di Jerez de la Frontera 2020 sembra non avere fine, ed anche questa nuova stagione di MotoGP è iniziata come peggio non si poteva. La sua Honda, infatti, non è competitiva come lui vorrebbe, eppure, grazie ad un talento fuori dal comune, in quel di Portimao era riuscita a metterla in pole position, per poi ottenere anche un bel terzo posto nella prima Sprint Race della storia.

Il nativo di Cervera l’ha poi combinata grossa in gara, franando addosso a Miguel Oliveira, e rimediando anche una frattura al primo metacarpo della mano destra. L’otto volte campione del mondo del Motomondiale ha saltato diverse gare finendo molto indietro in classifica, ma è tornato a Le Mans dando subito uno spettacolo strepitoso.

Marc ha fatto capire il perché la MotoGP ha un maledetto bisogno di lui, guidando con il coltello fra i denti per tutto il week-end. Alla domenica, il podio era ad un passo, ma a causa di un eccesso di foga, lo spagnolo è scivolato nei giri finali, ritrovandosi costretto al ritiro mentre duellava con Jorge Martin.

MotoGP, Lorenzo parla chiaro sul futuro di Marquez

Che le acque tra Marc Marquez e la Honda non siano proprio tranquille lo si è capito molto bene in questi mesi, ed il pilota più forte della MotoGP è ora in una fase delicata. Il telaio Kalex che ha debuttato a Le Mans ha fatto vedere delle cose positive, anche se è presto per cantare vittoria.

Parlando a “MotoGP.com“, Jorge Lorenzo ha detto la sua sulla situazione Marquez, affermando: “Credo che la Honda sia molto probabilmente la casa più forte, è quella che ha il budget più grande di tutte, e che ha anche vinto più mondiale di qualunque altra casa. Tuttavia, non succede sempre che la squadra più forte porti a casa la vittoria, devi fare tutto alla perfezione per stare davanti e non sempre ci si riesce“.

“La Honda è una moto con la quale solo Marc può pensare di vincere i titoli mondiali, hanno vinto tanto grazie al suo talento, al suo atteggiamento ed alle condizioni fisiche. Lui è un pilota incredibile e speciale, che però ha anche bisogno di alcune importanti caratteristiche sulla sua moto“.

L’ex campione del mondo della MotoGP è pronto a scommettere su un addio da parte del nativo di Cervera: “Al momento, ho l’impressione che la storia d’amore tra Marquez e la Honda non sia più la stessa, qualche cosa è cambiata. Forse perché lui era abituato a vincere quasi ad ogni anno, ed ora ha bisogno di una reazione da parte della Honda. Forse non ha bisogno della moto migliore della griglia, ma di una moto che sia almeno vicina alla Ducati. Vedremo se riusciranno a riprendersi, ma per ora, sembra che lui abbia dato un ultimatum alla Honda, non solo in privato, ma anche in pubblico“.