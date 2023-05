MotoGP, il tecnico sul flop di Valentino Rossi in Ducati: è stata colpa sua?

Valentino Rossi ha avuto una carriera brillante in MotoGP, ma in Ducati fu molto deludente. Ecco cosa accadde a quei tempi.

Il nome che tutti prendono per riferimento quando si parla della MotoGP è senza dubbio quello di Valentino Rossi, vale a dire il nove volte campione del mondo del Motomondiale. La sua carriera è stata brillante, e nelle tre classi è stato in gara per ben 26 stagioni di fila, dal debutto in Classe 125 nel 1996 sino al ritiro del 2021.

Da quel 14 novembre di un anno e mezzo fa, quando disputò la sua ultima gara a Valencia, la MotoGP non è stata più la stessa, perdendo quello che è sempre stato il suo simbolo. I successi del “Dottore” sono impressi nella mente di ogni appassionato, ma il pilota di Tavullia non ha di certo appeso del tutto il casco al chiodo.,

Chi continua a tifarlo e sostenerlo lo può seguire nel Fanatec GT World Challenge, vale a dire il campionato più importante del pianeta per ciò che riguarda le auto GT3. Valentino Rossi è impegnato con la BMW M4 GT3 del team WRT, e nell’ultimo week-end di Brands Hatch ha colto il primo podio nella categoria, chiudendo secondo in Gara 2.

La sua leggenda, il pilota di Tavullia l’ha scritta in MotoGP, con i trionfi ottenuti prima con la Honda e poi con la Yamaha, ma c’è stata una fase della sua carriera che è stata molto complessa. Ci stiamo riferendo, in particolare, al biennio nel quale ha gareggiato con la Ducati, tra 2011 e 2012, con risultati molto deludenti ed inattesi sia per lui che per la casa di Borgo Panigale.

MotoGP, parla l’ex tecnico di Valentino Rossi

Valentino Rossi non è riuscito a vincere il titolo con tre moto differenti nel corso della sua strepitosa avventura in MotoGP, a causa della poca competitività della Ducati in quel periodo. Il “Dottore” andò a prendere il posto di Casey Stoner, che nel 2007 portò al titolo la Rossa delle due ruote, con un miracolo sportivo assurdo.

Il pilota di Tavullia, invece, non è riuscito ad andare oltre a qualche podio sporadico, ottenuto più per le sue doti e per le circostanze particolari che per il vero valore del mezzo tecnico. Tutto ciò lo portò a rompere il contratto con la Ducati, tornando in Yamaha sin dal 2013.

Nelle ultime ore, a parlare di quel periodo molto complesso ci ha pensato l’ex tecnico in Ducati di Valentino Rossi, ovvero Manuel Cazeaux, oggi al fianco di Maverick Vinales in Aprilia. Intervistato ai microfoni di “MotoSan“, l’esperto di MotoGP ha detto la sua su ciò che accadde.

Ecco le sue parole sull’argomento: “Secondo il mio punto di vista, Rossi non ebbe affatto colpe in quella difficile esperienza. Lui si trovò tra le mani una moto molto difficile, che non era facile capire in poco tempo. Non si è mai trovato a suo agio con quel mezzo, ci fu anche l’errore di cercare di cambiare tutto per migliorare. Quando Valentino arrivò in Ducati, si volle cambiare la moto in pochi mesi, e non è mai una cosa positiva“.