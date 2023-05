Chi è la fidanzata di Jorge Lorenzo? Tutto sulla sua vita

Su Jorge Lorenzo non ci sono mai stati grandi gossip, ma oggi vi parleremo di quella che è la sua compagna. Andiamo a scoprirla.

Uno dei personaggi che più di tutti manca nella MotoGP odierna è senza alcun dubbio Jorge Lorenzo, vincitore di cinque titoli mondiali. Il maiorchino è stato parte integrante degli ultimi 15 anni della top class, ed è stato in grado di far vedere i sorci verdi a tanti suoi colleghi, salendo per tre volte sul tetto del mondo della classe regina.

Di questo talento si iniziò a parlare già negli anni Duemila, ma la sua classe sbocciò nel biennio 2006-2007, quando vinse due titoli in Classe 250 in sella all’Aprilia. A quel punto, fu per lui il momento giusto di passare alla classe di riferimento, al fianco di Valentino Rossi in Yamaha, dando il via ad una rivalità storica, che nessuno avrebbe mai dimenticato.

I due si sono sfidati per anni, sino al 2015, anno in cui il tutto esplose in quel finale assurdo di Valencia, nel quale il “Dottore” dovette arrendersi al compagno di squadra, anche grazie ad un bell’aiuto proveniente da Marc Marquez, il quale ce la mise tutta pur di mettere in difficoltà il pilota di Tavullia.

Tuttavia, va però detto che Lorenzo fece una seconda parte di stagione strepitosa in quell’anno, rimontando il grande vantaggio che Valentino Rossi aveva portato a casa nelle prime tappe, dimostrando che quel titolo se lo meritava anche lui, anche se tutto avrebbero voluto vedere un epilogo diverso.

Jorge si impose, a livello mondiale, anche nel 2010 e nel 2012, ma dopo il 2015 non poté nulla per contrastare la dittatura di Marquez e della Honda, iridati sino alla fine del 2019. Nelle prossime righe, vi parleremo delle relazioni del rider spagnolo, anche se la sua vita privata non è mai stata svelata, e forse è giusto così.

Jorge Lorenzo, tutto sulla sua vita privata

La vita privata di Jorge Lorenzo è un vero e proprio mistero, visto che il rider maiorchino è sempre stato molto riservato sulle questioni che riguardavano la sua privacy. Di certezze, infatti, non ne abbiamo, ma sappiamo che in passato è stato fidanzato senza alcun dubbio con Nuria Tomas, relazione poi terminata, con la ragazza che si è poi accompagnata nuovamente mettendo al mondo anche un bel bambino.

Nel 2021, tuttavia, il cinque volte campione del mondo del Motomondiale è stato paparazzato alle Maldive con quella che, ad oggi, è l’ultima compagna di cui siamo a conoscenza, vale a dire Yralbeth Milagros Flores, ragazza venezuelana che ha partecipato anche a Miss Venezuela nel 2013.

Inizialmente, pareva che lei potesse essere la sua nuova fiamma, ma è poi emersa una realtà ben diversa. Infatti, Yralbeth è sposata, ma nonostante questo, hanno comunque trascorso diversi giorni al Baglioni Resort, alla modica cifra di 900 euro a notte. Tuttavia, come detto in precedenza, è poi emerso che i due non erano soli, ma in compagnia di amici in comune, tra i quali pare ci fosse proprio il marito della splendida sudamericana.