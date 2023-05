MotoGP, brutte notizie per Ducati: Tardozzi spiffera tutto

Al GP di casa i rider della Ducati arrivano con un infortunio con cui fare i conti. Il team manager Tardozzi ha spiegato come stanno le cose.

Nel 2023 la Ducati è sempre la favorita su qualsiasi tracciato, tuttavia in vista della trasferta al Mugello la casa di Borgo Panigale non si presenterà nelle migliori condizioni possibili sul piano degli infortuni. Enea Bastianini, infatti, si è procurato la rottura della scapola destra in occasione della prima tappa in Portogallo. Nella storica prima edizione della Sprint Race della top class il Bestia è stato centrato in pieno da Luca Marini.

Il centauro romagnolo ha fatto di tutto per bruciare le tappe e ripresentarsi nelle migliori condizioni possibili sul circuito di Jerez de la Frontera. Sfortunatamente il teammate di Pecco ha compreso di aver anticipato troppo i tempi del rientro e non è riuscito a percorrere un numero di chilometri tali da presupporre la partecipazione alla Sprint Race e al GP.

Nel complesso ha saltato tutti i weekend del calendario, non avendo ancora messo a referto un punto. La pausa può solo avergli giovato. Enea ha preferito prendersi più tempo possibile per evitare delle ricadute e dovrebbe presenziare nella tappa toscana sebbene non sarà al 100%. Dall’altra parte del box, invece, il campione del mondo Pecco Bagnaia dovrebbe aver recuperato, dopo l’incidente avuto nel round in Francia con Maverick Vinales.

Quest’ultimo si era arrabbiato tantissimo in una prima fase con il numero 1 della Ducati, scagliandosi immediatamente contro il centauro. La coppia di piloti poi si è chiarita ma a presentare i maggiori postumi dell’incidente è stato il piemontese che zoppicando si era presentato anche davanti alle telecamere per spiegare i motivi del crash.

Ansia nel team ufficiale Ducati

Bagnaia non può concedersi ulteriori passi falsi, anche perché in classifica piloti si è rifatto sotto Marco Bezzecchi del team Mooney VR46. Il giovane romagnolo ha già dimostrato di essere, nella scorsa stagione una minaccia, avendo ottenuto il riconoscimento di rookie dell’anno. Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia hanno vinto, sin qui, due gare a testa e sono separati da appena un punticino.

La differenza la faranno i dettagli, sebbene parta favorito Pecco, vincitore dell’edizione 2022. Nella passata stagione il centauro con il #63, oggi numero 1 della griglia, cambiò passo, rimontando alla fine 91 punti su Quartararo. Tardozzi ha spiegato che al Mugello si sono svolti dei test ed Enea ha dimostrato di essere veloce ma la sua presenza non sarebbe ancora scontata.

“La darei all’80%, ha già mostrato la velocità che il suo talento gli permette di possedere. Il problema che potrebbe avere, ma spero di no, è sulla distanza gara. Lì potrebbe accusare un po’ la condizione (fisica precaria dopo il lungo stop, ndr). Comunque Enea è cosciente di questa sua condizione fisica e credo che voglia portare in fondo la moto e portare a casa qualche punto per cominciare questo mondiale”, ha spiegato il team manager della Ducati.

“Per quanto riguarda Pecco la piccola fattura all’astragalo non è stata un problema […] Sono abbastanza convinto che al Mugello sarà al 100%, direi che sarà uno dei protagonisti”, ha concluso Tardozzi.