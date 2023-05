Leclerc, l’ammissione spiazza tutti: ecco il punto debole della Ferrari

La sesta prova della stagione 2023 del campionato mondiale di Formula 1 ha visto protagonista un Verstappen imprendibile. Charles Leclerc ha chiuso sesto.

Charles Leclerc è scattato dalla sesta posizione, dopo aver perso 3 posizioni a causa della penalità per impeding nei confronti di Lando Norris. Un errore clamoroso del muretto box della Ferrari che avrebbe dovuto informare il Principe di casa. Le qualifiche per i ferraristi non sono state rilassanti. Charles ha passato il turno con le stesse gomme usate a inizio sessione, mentre Carlos ha preferito montare un set di morbide nuovo.

Il Q2 è stato più tranquillo, mentre nell’ultima fase della qualifica i driver speravano di poter fare la differenza, annullando lo strapotere tecnico della RB19. Charles ha dato il massimo ma non è andato oltre la terza piazza, poi diventata sesta. La partenza dalla terza fila, accanto a Lewis Hamilton e alle spalle di Verstappen, Alonso, Ocon e Sainz, è stata una pessima notizia.

Charles è scattato dalla parte sinistra dello schieramento, senza prendersi particolari rischi. Davanti a sé ha visto la battaglia tra il sette volte iridato e il suo compagno di squadra. Il #44 si è affiancato al madrileno. Quest’ultimo si è difeso senza lasciare spazio alla nuova Mercedes B dell’anglocaraibico. La corsa nelle retrovie non ha riservato particolari sorprese, ad eccezione della tattica di Perez, Zhou e Hulkenberg che hanno subito montato le mescole hard in un pit anticipatissimo al primo giro.

Charles è stato costretto a tenersi alle spalle di Lewis Hamilton, ma ha perso tantissimo tempo a causa del ritmo imposto dal “tappo” Ocon, in terza piazza. Esteban ha perso più di 1 secondo al giro dal leader della Red Bull Racing. Di conseguenza Max ha potuto allungare il primo stint con l’obiettivo di aumentare il gap sul terzo in modo da non terminare nel traffico dopo l’apertura della danza dei pit stop.

Le emozioni di Charles Leclerc

Il sogno del padrone di casa era quello di lottare per la vittoria e provare a sfatare il tabù personale. Dopo due pole nei precedenti due anni, i fan si aspettavano una Ferrari in lotta almeno per il podio. Charles, invece, ha gestito le mescole al massimo, per poi spingere nel moment in cui si sono fermati Hamilton, Ocon e Sainz.

Leclerc ha costretto anche Alonso a spingere al massimo per non avere traffico. Su strada libera la Charles non ha avuto un ritmo eccezionale ed è stato fermato al quarantacinquesimo giro, per uscire alle spalle di Lewis Hamilton. Avrebbero potuto temporeggiare per l’arrivo successivo della pioggia. Charles, invece, ha chiuso sesto.

A Sky CL16 ha dichiarato: “Abbiamo fatto fatica verso la fine dello stint delle hard, è strano perchè prima eravamo andati bene. Stavo salvando le gomme dietro, poi c’è stato un netto calo. Dobbiamo lavorare sulla gestione gomme, resta il nostro punto debole. Strategia? E’ stata un rischio, con il senno di poi è più facile decidere. A volte paga di più stare fuori e aspettare una SC prima di andare al pit. Ma è stata una scelta“.