Leclerc è deluso a Monaco: la Ferrari e Charles hanno una sola speranza

Charles Leclerc scatterà dalla terza posizione a Monte-Carlo, beffato per un nulla da Verstappen ed Alonso. Ecco le sue parole.

La qualifica del Gran Premio di Monaco è stata, a mani basse, la più bella di questa stagione, con Max Verstappen che ha piazzato la pole position migliore della sua carriera, con un capolavoro costruito nell’ultimo settore. Il campione del mondo ha girato in 1’11”365 con gomma Soft, battendo per 84 millesimi Fernando Alonso e per poco più di un decimo Charles Leclerc.

La Ferrari è sicuramente la delusione dopo quello che si era visto nelle prove libere, visto che neanche a Monte-Carlo è arrivata la prima fila, cosa che, ovviamente, renderà quasi impossibile la vittoria, visto che il passo gara di Red Bull ed Aston Martin è, solitamente, di una categoria differente.

Leclerc ha comunque piazzato la zampata nel momento in cui contava, visto che Carlos Sainz, che gli era stato superiore per tutto il week-end, ha chiuso solo quinto, battuto anche dall’Alpine di un sensazionale Esteban Ocon. La Ferrari, dunque, si è confermata terza forza anche nel Principato, il che non è di sicuro un buon segnale.

Neanche il miracolo del monegasco, infatti, è stato sufficiente per strappare il sogno della pole position, e c’è molto da riflettere su quello che sarà il futuro di questa SF-23. A Barcellona arriveranno sviluppi importanti, con nuovo fondo, pance e sospensione posteriore, nella speranza che, finalmente, si possa regalare un sorriso ai tifosi.

Leclerc, ecco le sue parole alla fine delle qualifiche

Charles Leclerc ha dato tutto come al solito, ma quell’1’11”471 non è stato sufficiente neanche per centrare la prima fila. La Ferrari fatica e non poco nel terzo settore, dove la Red Bull e soprattutto Max Verstappen hanno fatto tutta la differenza del mondo, ma stavolta c’è stato tanto del pilota in questo risultato.

Dopo le qualifiche, è arrivata una brutta notizia per il monegasco, che ha commesso un impeding sotto al tunnel, rallentando la McLaren di Lando Norris, e venendo messo subito sotto investigazione dalla direzione gara. Il monegasco è sotto investigazione e rischia seriamente di essere retrocesso di 3 posizioni in griglia.

Leclerc è dunque a serio rischio penalità, e c’è da dire che, venendo le immagini e considerando il fatto che il britannico si stesse migliorando, ci starebbe tutto. Va detto che in questi casi è il box che deve indicare al pilota di spostarsi, per cui, sarebbe l’ennesimo errore di Xavi Marcos, il suo ingegnere di pista.

Ecco le parole di Charles a fine sessione: “Non sono soddisfatto del terzo posto, ma dobbiamo guardare la situazione attuale della macchina. Le qualifiche ed il week-end in generale sono state molto difficili, abbiamo faticato molto sugli avvallamenti rispetto alle altre squadre. In qualifica ci siamo leggermente ripresi, siamo stati molto vicini alla pole position“.

“Sono, nel complesso, contento, ma avrei preferito essere davanti a tutti. Cosa servirà in gara per vincere? Sicuramente, più fortuna rispetto agli altri anni, ma non so quali sono le previsioni, se pioverà sarà tutto possibile, io darò tutto come sempre e ci auguriamo che il risultato possa essere buono“.

Aggiornamento: Charles è stato penalizzato di 3 posizioni per l’impeding e prenderà il via dalla sesta casella.