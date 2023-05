F1, c’è il rinnovo tra Leclerc e la Ferrari? Ecco le ultime indiscrezioni

La F1 segue con il fiato sospeso le trattative tra Charles Leclerc e la Ferrari, che potrebbero rinnovare. Ecco tutti i dettagli.

La stagione di F1 targata 2023 non è iniziata come previsto per la Ferrari e Charles Leclerc, ed ormai è chiaro che anche quest’anno non c’è la minima possibilità di lottare per il titolo mondiale. Si tratta del quinto tentativo per il monegasco, che dovrà, ancora una volta, rinviare i propri propositi, quando la scadenza del contratto è sempre più vicina.

Infatti, al termine del 2024 sarà il momento della chiusura degli attuali accordi, ed anche Carlos Sainz dovrà decidere come agire in chiave futura. Negli ultimi giorni, c’è stata una vera e propria bomba di mercato, visto che il “Daily Mail” ha parlato di un’offerta di 40 milioni di sterline presentata dal Cavallino nei confronti di Lewis Hamilton.

Della trattativa se ne starebbe occupando John Elkann, ovvero il presidente della Ferrari, che punta a portare a Maranello il sette volte campione del mondo per la stagione 2024. L’idea sarebbe quella di ingaggiare Sir Lewis per un solo anno, per poi vedere come si evolveranno le cose, e di tagliare i rapporti con una stagione di anticipo con lo stesso Sainz.

Quindi, la F1 si troverebbe di fronte ad un vero e proprio dream team, con Leclerc ed Hamilton affiancati sulla stessa monoposto. C’è da dire che la cosa, personalmente, ci suona strana, dal momento che non avrebbe un gran senso spendere tutti quei soldi per un pilota di 39 anni, che comunque non avrebbe dalla sua una vettura in grado di lottare per il campionato del mondo.

Il vantaggio tecnico acquisito dalla Red Bull è enorme, e per la Rossa sarebbe un miracolo pensare di lottare per il titolo già nel 2024, visto che sul passo gara c’è un distacco che è superiore di un secondo al giro. Il primo a smentire queste voci è stato Toto Wolff, che ha detto che il rinnovo con il nativo di Stevenage è sempre più vicino, con la Mercedes che ha intenzione di tenerselo.

F1, ecco la situazione tra Leclerc e la Ferrari

A questo punto, torna in ballo la situazione futura legata a Charles Leclerc, che avrà ancora un anno di contratto con la Ferrari, ma secondo alcune fonti, il monegasco avrebbe già deciso di proseguire con la Scuderia modenese, con la quale vuole riuscire a vincere il suo primo titolo mondiale di F1.

Secondo quanto riportato da “Formu1a.uno“, infatti, John Elkann sarebbe ora a Maranello per trattare il rinnovo con il monegasco, nel tentativo di velocizzare le pratiche per giungere il più in fretta possibile ad una conclusione positiva. A Maranello si sa che se si vuole puntare a tornare al top della F1, non si può prescindere da Leclerc.

Il Circus sbarca ora proprio a casa del monegasco, che qui ha messo a referto due pole nell’ultimo biennio, senza mai vincere né tantomeno salire sul podio, un record negativo che appartiene solo a lui. Quella di Monte-Carlo è una delle poche opportunità di vincere una corsa quest’anno, e Charles non deve lasciarsela scappare.