F1, clamoroso: Hamilton è vicino alla Ferrari: c’è l’offerta faraonica

Secondo le ultime voci, Lewis Hamilton sarebbe vicino ad essere ingaggiato dalla Ferrari. La F1 può vivere un qualcosa di assurdo.

Il mondiale di F1 si sposta a Monte-Carlo dopo la cancellazione della gara di Imola, ma in queste ore è il mercato che tiene botta. Infatti, la Ferrari sta cercando di guardarsi intorno, visto che i contratti di Charles Leclerc e Carlos Sainz andranno in scadenza alla fine del 2024, data che ormai è molto vicina.

Il monegasco, e questo non è un mistero, inizia a stancarsi della situazione tecnica che c’è a Maranello, anche se nelle interviste ufficiali è costretto a fare sempre buon visto a cattivo gioco, uscendosene con la solita frase fatta in cui dice di aver sempre sognato la Ferrari e di voler vincere con essa.

Il pensiero di Charles potrà anche essere vero, ma ai piloti, alla fin fine, interessa vincere, e non c’è una squadra con la quale si preferisce farlo. Leclerc è uno dei talenti più brillanti della F1 moderna e deve pensare a stare davanti a tutti, e la Ferrari, in questi anni, non è stata alla sua altezza, ed ora, in tutto questo trambusto, si inserisce Lewis Hamilton ed un futuro che gli vuole regalare un’altra possibilità.

F1, clamorosa voce sull’accordo Hamilton-Ferrari

Nelle ultime ore, il mondo della F1 è stato scosso da una voce che ormai è diventato impossibile nascondere: il “Daily Mail” ha infatti fatto sapere che la Ferrari sarebbe pronta ad offrire un contratto da 40 milioni di sterline a Lewis Hamilton, nel tentativo di strapparlo alla Mercedes e di fargli tentare l’assalto al mondiale.

Secondo ciò che è emerso, il presidente del Cavallino, ovvero John Elkann, sarebbe in stretto contatto con il pilota più vincente nella storia della F1, il quale ha dichiarato pochi giorni fa di voler restare a vita con il team di Brackley, per cui, è davvero complesso capire dove può essere la verità.

Ricordiamo che il contratto di Sir Lewis andrà in scadenza alla fine di questa stagione, ed il 7 gennaio prossimo compirà ben 39 anni. Si tratterebbe di un’età forse sin troppo avanzata, con la Ferrari che, nell’era moderna, non ha mai ingaggiato piloti così in avanti dal punto di vista anagrafico, ma è chiaro che l’ingaggio di Hamilton stuzzica e non poco.

Prendere il britannico significherebbe, con ogni probabilità, sacrificare Charles Leclerc, l’uomo su cui la Rossa ha scommesso tutto, che potrebbe andare a prendere il posto del sette volte campione del mondo alla corte di Toto Wolff. La situazione è ovviamente molto confusa, ma una voce di questo tipo non può far altro che scombussolare il tutto, quando mancano pochi giorni di casa alla tappa di Monte-Carlo.

A questo punto, non c’è altro da fare che attendere smentite o conferme, anche se ora le indiscrezioni su questo matrimonio iniziano ad essere davvero troppe. L’arrivo di Hamilton in Ferrari avrebbe del clamoroso, visto che il britannico è ormai a fine carriera, anche perché significherebbe mandar via Leclerc e regalare un talento assurdo alla concorrenza. A Maranello devono pensarci bene prima di fare altri danni.