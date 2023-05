F1, GP Monaco: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La F1 torna in pista dopo lo stop forzato ad Imola per il Gran Premio di Monaco. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

La F1 si è dovuta scontrare contro una realtà cruda nel corso di questa settimana, trovandosi costretta a cancellare il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. La tragedia che ha colpito quella zona d’Italia viene molto prima rispetto allo spettacolo ed al divertimento, e siamo sicuri che questa splendida terra sappia rialzarsi quanto prima.

Il mondiale di F1, dunque, si sposta a Monte-Carlo, dove si disputerà nel prossimo week-end in Gran Premio di Monaco, che a questo punto diventa la sesta tappa della stagione 2023. Non c’è neanche bisogno di dire che Max Verstappen e la Red Bull sono i grandi favoriti, anche se l’olandese non è mai andato troppo d’accordo con questa pista.

L’unica vittoria è maturata nel 2021, mentre lo scorso anno ad imporsi fu Sergio Perez, che ha una grande occasione per rifarsi sotto in classifica viste le sue grandi qualità sui tracciati cittadini, ribadite anche quest’anno con i successi di Jeddah e Baku che stanno tenendo in vita questo mondiale.

F1, ecco gli orari del Gran Premio di Monaco

Monte-Carlo è anche la gara di casa di Charles Leclerc, l’unico nella storia della F1 a mettere a referto due pole position di fila su questa pista senza né vincere né salire sul podio. L’alfiere della Ferrari chiuse quarto lo scorso anno a causa di una strategia suicida del box, mentre non riuscì neanche a partire nel 2021, a causa dell’incidente nel Q3 e di una cattiva riparazione della sua vettura prima della gara.

Visto come sta andando questa stagione, la pista di Monaco rappresenta una delle poche possibilità per la Ferrari di prendersi una vittoria, che manca ormai da quasi un anno. Il talento di Leclerc potrebbe fare la differenza in qualifica, per poi mettersi a gestire una gara più comoda se riuscisse a partire davanti a tutti.

Anche l’Aston Martin sogna il primo successo in F1, e viste le grandi qualità di questa vettura nelle curve lente, Fernando Alonso può davvero sognare in grande. Lo spagnolo si è imposto da queste parti nel 2006 con la Renault e nel 2007 con la McLaren-Mercedes, e sa benissimo come essere competitivo sulle stradine del Principato.

Attenzione anche alla Mercedes, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe finalmente portare al debutto la versione B della F1 W14. Negli ultimi anni, Monaco è stata indigesta per il team di Brackley, che ora punta ad un pronto riscatto dopo un inizio di stagione da incubo. La qualifica, come al solito, sarà decisiva, e le prove libere saranno fondamentali per preparare al meglio il giro secco.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Monaco SKY

Venerdì 26 maggio



Prove libere 1

Ore 13:30-14:30 su SKY Sport F1

Prove libere 2



Ore 17:00-18:00 su SKY Sport F1

Sabato 27 maggio



Prove libere 3



Ore 12:30-13:30 su SKY Sport F1

Qualifiche



Ore 16:00-17:00 su SKY Sport F1

Domenica 28 maggio



Gara

Ore 15:00 su SKY Sport F1

Orari TV GP Monaco TV8

Sabato 27 maggio



Qualifiche



Ore 18:30-19:30 In differita su TV8

Domenica 28 maggio



Gara