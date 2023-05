La Honda si ritira dalla MotoGP? Clamorosa indiscrezione per il dopo-Marquez

La MotoGP ha dovuto fronteggiare l’addio della Suzuki al termine dello scorso anno, ed ora c’è una voce assurda che riguarda Honda.

Se qualcuno si lamentava del fatto che la MotoGP potesse essere diventata noiosa, siamo sicuri che avrà cambiato idea vedendo le prime gare della stagione 2023, con quella di Le Mans che è forse stata la più entusiasmante di tutte. A contribuire e tanto a tutto questo ci ha pensato, senza alcun dubbio, Marc Marquez, che ha dato spettacolo sulla sua Honda.

L’otto volte campione del mondo si era presentato in conferenza stampa in punta di piedi, affermando che non sarebbe arrivato al GP di Francia con le possibilità per giocarsela con i migliori. Tuttavia, sin dalle prove libere si è visto che il nativo di Cervera aveva tutte le carte in regola per giocarsela, e la qualifica lo ha confermato.

Con la Honda dotata del telaio Kalex, Marquez è tornato a volare, ed ha ottenuto un pazzesco secondo posto alle spalle di Pecco Bagnaia. La Sprint Race lo ha visto concludere in quinta piazza, mentre alla domenica, dopo una gara pazzesca, si è giocato la piazza d’onore sino all’ultimo con Jorge Martin.

La troppa foga lo ha portato a cadere ad una manciata di chilometri dall’arrivo, ma c’è da dire che la sua guida è valsa il prezzo del biglietto. La MotoGP, di uno così, ha un terribile bisogno, ed è ormai chiaro che non si può prescindere dalla sua presenza in pista. A questo punto, i dubbi aumentano sulla Honda.

MotoGP, la clamorosa ipotesi di Jeremy McWilliams

La Honda è la grande delusione, visto che non riesce a garantire a Marc Marquez un mezzo che sia in grado di competere con costanza al vertice della MotoGP. Sono molti coloro che parlano di un futuro lontano dalla casa giapponese per il nativo di Cervera, il cui contratto andrà in scadenza alla fine del 2024.

In queste ultime ore, hanno fatto clamore le dichiarazioni di Jeremy McWilliams, pilota della Supersport, che ha analizzato la situazione attuale della MotoGP ai microfono di “Crash.net“. Il rider ha confermato che Marquez è sempre il più forte, ma la Honda deve fare molta attenzione per evitare di perderlo, perché le cose, in tal senso, si stanno complicando.

Ecco le sue parole: “Marc Marquez è il migliore che ci sia, ma tutti in questa fase stanno recuperando terreno. Non ci piacerebbe vederlo in pista con qualcosa di diverso? Vedere Marc o Fabio Quartararo sulle moto europee ci terrebbe incollati ai televisori, sarebbe uno spettacolo strepitoso se avessero dei mezzi all’altezza del loro talento“.

Il pilota ed esperto delle due ruote ha poi detto che la Honda potrebbe addirittura pensare al ritiro se dovesse perdere il suo fenomeno “Penso che la Honda capirà abbastanza velocemente che ha avuto successo grazie a Marc negli ultimi anni. Ed una volta che lo stesso Marc perderà fiducia nel marchio per cui corre da sempre, la Honda potrebbe anche decidere di non voler restare in futuro. Andrebbero ad investire una grande quantità di denaro senza un pilota importante, non avrebbe senso“.