MotoGP Le Mans, gara: Bezzecchi da sogno, disastro per Bagnaia e Marquez

L’appuntamento di Le Mans con la MotoGP vede trionfare Marco Bezzecchi, che torna sotto nel mondiale. Fuori Bagnaia e Vinales.

Una gara spettacolare quella della MotoGP a Le Mans, dove Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di Francia, riportandosi a -1 nel mondiale da Pecco Bagnaia. Il rider riminese ha corso in maniera perfetta, con un passo insostenibile per tutti, consentendogli di bissare il successo dell’Argentina di un mese e mezzo fa.

Il secondo ed il terzo gradino del podio vengono occupati da Jorge Martin e Johann Zarco con le due Ducati del team Pramac, con lo spagnolo che nel penultimo giro ha portato a scivolare Marc Marquez, che nel tentativo di difendersi è finito per le terre dopo un eroico ritorno in MotoGP.

Bezzecchi è ora a -1 da Bagnaia, ritirato a causa di un pazzesco incidente con l’Aprilia di Maverick Vinales nei primi giri. Tornando alla classifica, il quarto posto è di un grande Augusto Fernandez con la KTM GasGas, finalmente convincente. Quinto Aleix Espargaró, davanti a Brad Binder e Fabio Quartararo, seguito da Fabio Di Giannantonio. Chiudono la top ten Takaaki Nakagami e Franco Morbidelli.

MotoGP, colpi di scena a ripetizione in Francia

Il Motomondiale celebra la gara numero 1000 della sua storia a Le Mans, con il Gran Premio di Francia della MotoGP che ha messo in mostra la corsa più assurda del 2023 sino ad oggi. La pole position di Pecco Bagnaia è stata infatti vanificata da una partenza poco felice, ma soprattutto, dal clamoroso crash che lo ha visto protagonista assieme a Maverick Vinales.

Il campione del mondo della MotoGP era impegnato in un duello con lo spagnolo, e nel corso di uno scambio di posizioni nella parte finale della pista, i due sono venuti a contatto, finendo per le terre. Pecco è apparso furioso ed è subito andato a cercare l’avversario per un piccolo confronto, ma poi gli animi si sono subito calmati.

Si tratta del terzo ritiro in cinque gare per Bagnaia, che proprio non riesce a trovare continuità in questo inizio di stagione. Poco dopo, c’è anche un altro grande spavento, visto il contatto tra Luca Marini ed Alex Marquez. Il fratellino di Valentino Rossi perde la sua Ducati all’uscita della prima curva, con lo spagnolo che, alle sue spalle, non fa in tempo ad evitarlo, tamponandolo in pieno.

Per fortuna non ci sono problemi gravi per i piloti, anche se Marini viene portato al centro medico per accertamenti ulteriori. Davanti a tutti ci si ritrova Marc Marquez, che però non riesce a contenere la furia di uno scatenato Marco Bezzecchi, che lo scavalca ed inizia ad imporre un passo devastante, guadagnando parecchio terreno in pochi giri.

Il nativo di Cervera non ha il ritmo per lottare per la vittoria, e deve anzi iniziare a guardarsi le spalle da Jorge Martin, che con la sua Ducati Pramac inizia ad attaccarlo. Il primo assalto arriva a sei giri dalla fine, ma Marquez è bravo ad incrociare tenendosi la piazza d’onore, a conferma di una gara strepitosa al rientro da 45 giorni di stop.

Bezzecchi, nel frattempo, continua la sua fuga solitaria, con un passo insostenibile per tutti. Martin attacca Marquez ad un giro e mezzo dalla fine, con quest’ultimo che nel tentativo di difendersi cade ed è costretto al ritiro. Bezzecchi trionfa davanti a Martin e Johann Zarco che si prende il podio.