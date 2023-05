Valentino Rossi ancora contro Marc Marquez: l’ex manager fa una rivelazione agghiacciante

Marc Marquez è il riferimento assoluto per la MotoGP, ma verso di lui c’è tanta antipatia da parte di molti piloti. Ecco i motivi.

Il Gran Premio di Francia della MotoGP ha regalato uno spettacolo di alto livello, sia per quello che riguarda la Sprint Race del sabato che la gara di domenica. A contribuire, ma forse anche a creare dal nulla questo show, è stato sicuramente Marc Marquez, che ogni volta in cui va in pista ci mette tanto del suo.

Il nativo di Cervera ha stabilito un impressionante secondo tempo nelle qualifiche del sabato mattina, battuto per un nulla dalla Ducati di Pecco Bagnaia. Marquez sembra aver trovato un gran feeling sulla Honda dotata del nuovo telaio Kalex, che finalmente pare aver consentito alla squadra diretta da Alberto Puig di ritrovare la via giusta.

Nella Sprint Race è arrivato un quinto posto, mentre la gara stava andando ancora meglio, ma poi c’è stato il fattaccio proprio nelle battute finali. Nel tentativo di difendere il secondo posto da Jorge Martin, l’alfiere della Honda è caduto ritrovandosi costretto al ritiro, ma ciò non toglie nulla al suo splendido rientro in MotoGP.

Marquez ha fatto vedere di cosa è capace, anche se nelle prove libere non sono mancate le solite polemiche. Infatti, Marc ha preso la scia di Bagnaia per cercare di mettere a referto un buon tempo, scatenando le ire del team manager della casa di Borgo Panigale, ovvero Davide Tardozzi. La situazione è poi rientrata, ma va detto che quando c’è di mezzo il nativo di Cervera, si trova sempre un modo per discutere, e non sempre per colpe sue.

MotoGP, ecco il parere dell’esperto su Marc Marquez

Che verso Marc Marquez non ci sia grande simpatia da parte di buona parte dei tifosi della MotoGP, ma anche dei colleghi e degli addetti ai lavori, ormai non è più un mistero. La decade predente, dominata dallo spagnolo per la gran parte degli anni, ed i fattacci del 2015, hanno fatto nascere verso di lui un profondo odio, come raccontato da un suo ex collaboratore.

Stiamo parlando di Oscar Haro, ex direttore sportivo della Repsol Honda HRC, che con Marc ha lavorato per tanti anni in MotoGP. Haro è intervenuto sul canale Twitch di Nico Abad, lodando le prestazioni che lo spagnolo ha messo in mostra nel week-end di rientro in pista.

Oscar ha sottolineato il fatto che il suo ex pupillo abbia sfiorato la pole position al rientro, facendo poi gara con i migliori, senza mai tirarsi indietro. Non poteva mancare poi il riferimento alle discussioni che ci sono state, ed anche una frecciatina a Valentino Rossi ed alla sua Academy.

Ecco cosa ha detto: “All’interno dell’Academy e del team Mooney c’è un odio profondo verso Marc Marquez, il che è normale visto che sono fedelissimi a Valentino Rossi. Vanno tutti contro di lui. L’odio di Rossi per Marquez ha contaminato tutto l’ambiente dell’Academy e del team Mooney. Credo che Marc sia l’unico che possa far male alla Ducati, molto più rispetto all’Aprilia ed alla Yamaha“.