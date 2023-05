Red Bull, la RB19 è illegale? Il sospetto s’insinua: ora parla l’esperto

La Red Bull RB19 sta demolendo tutti, ed in questi casi, molti parlano di irregolarità. Ecco qual è il parere dell’esperto.

Il mondiale di F1 targato 2023 è purtroppo già finito, e non solo per una questione di classifica generale, ma per via dei chiarissimi valori in campo. La Red Bull è troppo superiore alla concorrenza, con Max Verstappen e Sergio Perez separati da 15 punti in graduatoria generale, ma divisi da gerarchie ben definite.

Questa spaventosa vettura ha ottenuto cinque vittorie in altrettante tappe, con ben quattro doppiette. Meglio di lei fece solo la Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas del 2019, che nelle prime cinque mise a referto cinque 1-2, ammazzando il mondiale in maniera immediata.

Lo strapotere tecnico di questa Red Bull parte da molto lontano, da quando Adrian Newey iniziò a studiare i nuovi regolamenti. Ricordiamo che il vulcanico progettista del team di Milton Keynes si era laureato con una tesi sull’effetto suolo, e le nuove norme gli hanno permesso di dare il meglio.

La vettura dello scorso anno dominò la stagione dopo un inizio difficile, in cui era penalizzata da un peso eccessivo. Tuttavia, la fase di sviluppo e l’alleggerimento del telaio la portarono a dominare la seconda parte di stagione, facendo poi da base per il progetto 2023. A questo punto, tutti si sono già arresi, ed anche il futuro è abbastanza nero per chi vuole batterli.

Red Bull, ecco le parole dell’esperto sulla RB19

Quando un’auto come questa Red Bull crea un gap così importante, nonostante le sanzioni legate al Budget Cap e dei regolamenti non troppo permissivi, ci sono sempre dubbi legati ad eventuali irregolarità, ma per il momento, tutto tace. Un parere interessante, in queste ultime ore, ci è stato fornito dall’esperto di F1 Peter Windsor, che su YouTube si è espresso in merito all’enorme divario che c’è tra la RB19 e la concorrenza.

Windosr ha tagliato le gambe a tutti gli inseguitori: “Ovviamente, il discorso sospensioni è legato al grande vantaggio che ha la Red Bull, ma credo che sia tutto frutto dell’insieme del pacchetto che ha realizzato Adrian Newey. In quella vettura, tutto funziona alla perfezione, ed ogni singolo reparto della squadra ha lavorato in una maniera nettamente migliore rispetto a tutti gli altri. Hanno trovato qualcosa di particolare, una sorta di trucco, che però per gli altri sarà impossibile copiare“.

Va specificato che Windsor non ha fatto alcuna illusione a qualcosa di potenzialmente irregolare, ma è chiaro che quando un’auto è così superiore alla concorrenza, a molti vengano parecchi dubbi. L’unica cosa in cui si può sperare per lo spettacolo, dando per certa la regolarità della RB19, è che dai bilanci emerga un nuovo sforamento del Budget Cap.

In quel caso, visto che il team di Milton Keynes sarebbe colpevole di recidiva, ci attendiamo delle sanzioni ben più importanti rispetto alla multa data lo scorso anno ed alla riduzione di tempo di lavoro in galleria del vento, che come si pensava, non ha cambiato i valori in campo. Per il momento, tutti possono dormire sonni tranquilli all’interno di questa squadra.