Leclerc va in Red Bull? L’esperto fa una rivelazione agghiacciante su Charles

Charles Leclerc è immerso nella crisi della Ferrari, ed ora continuano i rumor sul futuro. L’esperto di F1 ha una teoria.

La classifica del mondiale di F1 targato 2023 vede in testa agevolmente la Red Bull di Max Verstappen, che con 119 punti conquistati vola verso il terzo titolo mondiale di fila. La prima Ferrari è quella di Carlos Sainz, mestamente quinto con 44 punti, mentre Charles Leclerc è addirittura settimo a quota 34.

Il monegasco si è ritirato per ben due volte, a causa del guasto alla centralina in Bahrain e per via del contatto con Lance Stroll in Australia, dopo un paio di curve. La situazione della Scuderia modenese è disperata, e niente fa pensare che qualcosa possa cambiare in positivo alla vigilia di Imola, dove si correrà in questo fine settimana.

La Ferrari rischia seriamente la figuraccia di fronte al proprio pubblico, e ci sono seri dubbi sul fatto che la tanto annunciata modifica alla sospensione posteriore possa portare degli effettivi benefici. A questo punto, Leclerc dovrà inventarsi il solito miracolo perlomeno in qualifica, per cercare di regalare una gioia alle migliaia di persone che sicuramente affolleranno la pista di casa del Cavallino.

L’inizio di stagione di Charles non è stato di certo esaltante, perché, a parte la strepitosa pole position ed il conseguente podio di Baku, non sono arrivate grosse emozioni, e c’è stato anche qualche errore di troppo. Inoltre, i rumor riguardanti il suo futuro si stanno continuando ad alternare, ed ora non si parla più solo di Mercedes.

Leclerc, ecco il parere di Peter Windsor

Charles Leclerc è indubbiamente uno dei più grandi talenti che siano presenti in F1, e molto probabilmente, si tratta del più forte di tutti per ciò che riguarda il giro secco. Tuttavia, il monegasco difetta ancora nella gestione della gara, così come nel mantenimento in buone condizioni delle gomme, fase in cui ha molto da imparare da Max Verstappen o Lewis Hamilton.

Inoltre, deve cercare di limitare al massimo gli errori, che già da troppi anni lo accompagnano e che deve mettere da parte. In questi mesi, si è molto parlato di un suo passaggio in Mercedes proprio al posto di Sir Lewis, ma a questo punto, qualche voce ha immaginato anche un suo futuro in Red Bull, che però è stato bocciato in queste ore da un esperto del Circus.

In un’intervento su YouTube, il grande Peter Windsor ha parlato di un ipotetico passaggio di Leclerc in Red Bull, affermando: “Non credo che succederà mai, visto che, sin quando ci sarà Max sulla Red Bull, non gli affiancheranno mai uno come Charles. Non sarebbe facile per il monegasco contro Max, ma credo che potrebbe anche giocarsela, anche se non li vedremo mai in squadra insieme“.

C’è però da dire che una coppia formata da questi due fuoriclasse sarebbe molto divertente da seguire, con Verstappen chiaramente favorito per una questione di esperienza e di abitudine alla vittoria. Secondo Windsor, una coppia di questo tipo non la vedremo mai, ma in questo sport è sempre difficile, quanto inutile, fare dei pronostici.