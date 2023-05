Ferrari, c’è la critica dell’ex campione: ecco l’ennesimo errore di Maranello

La Ferrari continua a fare grande fatica soprattutto in gara, ed ora c’è anche un giudizio pesante da parte di un ex campione.

Il 2023 è un anno terribile per la Ferrari, che ha avuto un avvio di stagione da incubo e che difficilmente riuscirà a togliersi qualche soddisfazione con la SF-23. La vittoria è tornata ad essere un miraggio, visto che l’ultima risale al 10 di luglio dello scorso anno, quando Charles Leclerc dominò la scena in Austria, piegando la Red Bull, nella sua gara di casa, con Max Verstappen al volante. Pensate che da quel momento in poi, il team di Milton Keynes le ha vinte quasi tutte, eccetto il GP del Brasile del novembre scorso.

All’epoca fu la Mercedes di George Russell a salire sul gradino più alto del podio, ma da Abu Dhabi ad oggi, non c’è stato più niente da fare contro i siluri di Adrian Newey. A Maranello è codice rosso, visto che nulla va nel verso in cui si sperava, ed ormai il tempo stringe.

La Ferrari spera negli aggiornamenti che arriveranno tra Imola e Barcellona, ma è chiaro che si sviluppa un progetto che è praticamente fallimentare, e pensare di ridurre il gap dalle RB19 è ormai pura follia. A questo punto, servirà limitare i danni, in una lenta serie di gare che porterà sino a novembre, quando si spera che questo campionato finirà nel miglior modo possibile, anche se manca ancora molto.

Ferrari, ecco il parere di Jenson Button

Attorno alla Ferrari c’è sempre grande pressione, e questo concetto è stato ribadito in queste ultime ore anche da Jenson Button, ex campione del mondo ed ora esperto di F1, della quale ha parlato a “SKY Sports F1 UK“. Il britannico non ha usato mezzi termini, sottolineando le grande difficoltà del Cavallino che si sono viste in queste prime gare ed a Miami in particolare.

Ecco il parere del campione del 2009: “Leclerc è arrivato a 56 secondi da Verstappen domenica scorsa, e partiva due posizioni davanti a lui. Questo fa capire quanto sia enorme il gap, nonostante vadano forte sul giro secco. Quando mettono la gomma morbida vanno bene, ma più montano una gomma dura, più fanno fatica e non riescono a sfruttarla. Surriscaldano troppo gli pneumatici e fanno fatica a spingere, la situazione è molto difficile e non riescono ad imparare da ciò che sbagliano ed a risolvere i problemi“.

Come si è ben capito, la Ferrari è in balia di sé stessa, e la cosa clamorosa è che il problema del passo gara è ormai ben noto da anni. Da troppo tempo, eccetto le prime gare della scorsa stagione, la Rossa ha un serio problema nel momento in cui viene caricata la vettura di carburante, e nonostante i mezzi a disposizione, non si riesce a risolvere.

Questo ultimo aspetto è stato sottolineato anche dall’esperto Leo Turrini, ed è la domanda che si fanno tutti i tifosi ormai. A questo punto, occorre sperare che la riorganizzazione tecnica ordita da Frederic Vasseur porti i risultati sperati, ma non è facile cambiare tutto in poco tempo. I prossimi anni saranno lunghi e duri.