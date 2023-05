In che via abita Valentino Rossi a Tavullia? Ecco come “andarlo a trovare”

Valentino Rossi è sempre vissuto a Tavullia, ed oggi vi faremo scoprire i luoghi in cui è più facile incontrarlo. Ecco cosa devi sapere.

La vita di Valentino Rossi è sempre ruotata attorno al mondo del motorsport, con tante gare disputate ogni anno. I tempi del Motomondiale, ora, sono terminati, ed ha deciso comunque di non appendere il casco al chiodo, concentrandosi sulle auto che gli stanno dando molte soddisfazioni in queste sue prime esperienze.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale corre nel Fanatec GT World Challenge, al volante di una BMW M4 GT3 gestita dal team WRT. Alla 24 ore di Dubai di gennaio è arrivato un terzo posto, mentre nella prima tappa di questo campionato si è ritirato per problemi tecnici, ma la competitività c’era tutta.

Valentino Rossi ha molto tempo da poter trascorrere tra la sua gente in quel di Tavullia ora che non è più tutto l’anno in giro per il mondo, ed oggi vi parleremo dei suoi luoghi d’origine, che non ha mai lasciato da parte. Se capitate in zona, vi consigliamo di fare un bel giro a Tavullia per ammirarne le bellezze.

Valentino Rossi, ecco dove vive e dove sta il Ranch

Tavullia è un piccolo comune italiano di 7863 abitanti, che si trova in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche. Ovviamente, il borgo è divenuto famoso grazie a Valentino Rossi, che è cresciuto qui ed ha deciso sempre di vivere in mezzo alla sua gente, al contrario di tanti altri suoi colleghi che hanno scelto di lasciare i propri luoghi d’origine e trasferirsi in paradisi fiscali.

Il “Dottore” è legatissimo a Tavullia, tant’è che l’amministrazione comunale, come omaggio, ha deciso anche di consegnargli le chiavi della città. Se siete suoi fan, dovete sapere che in via Cesare Battisti numero 8 è presente il VR46 Store, dove potete acquistare tutti i suoi gadget, mentre poco lontano, in via Iginio Balducci, è presente anche lo Yellow Park.

Uno dei luoghi più importanti nella vita di Valentino Rossi è il suo Ranch, che si trova poco fuori dal paese, ed è raggiungibile tramite la strada per Pozzo, che conduce poi alla strada dei frutteti. Al termine della stessa, accederete al suo Motor Ranch, dove ogni anno viene disputata la 100 km dei Campioni, al termine della stagione sportiva, dunque, attorno alla seconda metà di novembre.

Il “Dottore” ha costruito un vero e proprio impero, visto che qui si allenano tutti i membri dell’Academy, ed anche lui è solito divertirsi con le moto da cross, tenendosi sempre in allenamento. Purtroppo, non è noto l’indirizzo preciso della sua abitazione, ma da una parte è anche giusto così, altrimenti si troverebbe sempre migliaia di tifosi sotto casa, ed è chiaro che la sua privacy ne andrebbe a risentire e neanche di poco.

Il pilota di Tavullia, come detto, ha sempre amato la sua gente ed il proprio luogo d’origine, ed è difficile pensare che andrà mai via da queste parti. Ovviamente, oggi può frequentare più spesso questo luogo, visto che rispetto al passato è molto meno impegnato ad andare in giro per il mondo, e può trascorrere più tempo in famiglia.