MotoGP Le Mans, Sprint Race: Martin domina la scena, che battaglia Marquez-Bagnaia

La MotoGP fa tappa a Le Mans, con la Sprint Race che è stata vinta da Jorge Martin. Bagnaia e Marquez fanno ancora scintille.

Un sabato spettacolare quello che ci ha regalato la MotoGP in quel di Le Mans, con Jorge Martin che è finalmente riuscito a vincere una Sprint Race. Lo spagnolo della Ducati Pramac ci ha messo un paio di giri per infilare il poleman Pecco Bagnaia, per poi fare il vuoto con una facilità impressionante.

Jorge ha battuto così Brad Binder, autore di una bella rimonta con la KTM, mentre Jack Miller, il suo compagno di squadra, si è ritirato per una caduta avvenuta nelle prime fasi, a causa di un errore dettato dalla troppa voglia di spingere. Il campione del mondo della MotoGP ha completato il podio dopo una lotta strepitosa con Marc Marquez.

MotoGP, che bagarre tra Marquez e Bagnaia a Le Mans

Lo spettacolo della MotoGP ha invaso Le Mans per il Gran Premio di Francia, dove Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position per la Sprint Race e la gara di domani. Il campione del mondo in carica vuole scappare in classifica mondiale, ma accanto a lui c’è uno scatenato Marc Marquez, che al ritorno in pista si è subito messo in prima fila, davanti a Luca Marini.

Pecco parte fortissimo, così come Jack Miller che conferma l’ottimo sistema di partenza della KTM. L’australiano sale terzo dietro a Jorge Martin, mentre Marquez scivola al quarto posto. Dura poco l’inseguimento al tandem di testa di Miller, che purtroppo cade al secondo giro.

Grosse difficoltà per Bagnaia, che viene prima superato da Marini, poi da Brad Binder, Marquez e Marini. Il leader della MotoGP si riprende poi la posizione sul fratellino di Valentino Rossi, cercando di ritrovare ritmo. Pecco ed il nativo di Cervera ci regalano uno spettacolo fantastico, scambiandosi la posizione più volte.

Il rider torinese sembra soffrire sia in fase di staccata che in trazione, ma il motore Ducati gli permette poi di rimettersi davanti, in terza posizione. Fabio Quartararo si rende protagonista di una bella rimonta dalla tredicesima posizione, ma a soli quattro giri dalla fine cade ed è costretto ad un altro ritiro, causato dalla troppa foga e dalla frustrazione legata alla crisi Yamaha.

Marquez va in sofferenza e viene infilato anche da Marini, mentre davanti a tutti, Martin imprime un ritmo impressionante, facendo il vuoto sulla KTM di Binder. Dopo il momento di crisi attorno alla parte centrale di gara, Bagnaia ritrova il passo e si mette a caccia proprio del sudafricano, che pare diminuire il ritmo proprio nelle ultime battute. Pecco deve però accontentarsi del podio. Alle 14 di domani la partenza della gara.