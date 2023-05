MotoGP, Valentino Rossi pronto a passare in Yamaha? L’ammissione sulla Ducati cambia tutto

Valentino Rossi è una leggenda della MotoGP, ed ora è impegnato nella gestione della propria squadra. Ecco le parole sulla Ducati.

La stagione di MotoGP targata 2023 è la seconda per la top class senza Valentino Rossi al via, e la sua assenza continua a farsi sentire. In quel di Jerez de la Frontera, il “Dottore” è stato presente e si è gustato in prima persona il successo di Pecco Bagnaia, andando a festeggiarlo di persona nel box della casa di Borgo Panigale.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale è impegnato nella gestione del Mooney VR46 Racing Team, e c’è da dire che per essere una squadra alla sua seconda stagione, i risultati sono davvero soddisfacenti. A questo punto, ci sarà da capire quello che sarà il futuro del team in MotoGP, soprattutto in termini di scelta della moto.

La Ducati è la migliore in assoluto, ma si continua a parlare e tanto di un possibile passaggio alla Yamaha, in modo da diventare l’unico team clienti in futuro, mentre la casa di Borgo Panigale ne ha altri due. Valentino Rossi dovrà prendere la sua decisione in fretta in chiave futura.

Valentino Rossi, ecco le parole d’elogio alla Ducati

Lo strapotere della Ducati sulla MotoGP odierna è più che evidente, con Pecco Bagnaia che, nonostante due cadute, è in fuga nel mondiale davanti a Marco Bezzecchi. Valentino Rossi può coccolarsi la superiorità dei piloti della sua Academy, ed anche per la sua squadra, il Mooney VR46 Racing Team, l’inizio è stato da incorniciare.

Bezzecchi ha infatti vinto la gara in Argentina, con Luca Marini che è finalmente salito sul podio grazie alla seconda piazza conquistata ad Austin. Insomma, tutto sta girando alla perfezione, ma le voci su un possibile passaggio alla moto Yamaha in futuro sono sempre molto insistenti.

Valentino Rossi è stato appena nominato Brand Ambassador della casa di Iwata, con la quale ha vinto ben 4 titoli mondiali in top class, nel biennio 2004-2005 ed in quello composto dalle annate 2008 e 2009. Con la squadra diretta da Lin Jarvis c’è sempre un buon legame, ricordando che il contratto con la Ducati per la fornitura delle moto ha validità sino alla fine del 2024.

Ecco le sue parole in un’intervista concessa in questi giorni a “Motorcycle News“: “La Ducati è la moto migliore dell’intera MotoGP, ed i nostri buoni risultati sono legati anche al fatto di averla saputa scegliere. Si tratta di una moto mostruosa, è incredibile. Il futuro? Siamo legati a loro da un contratto triennale, che vale anche per la prossima stagione, per cui, non credo che andremo a cambiare“.

“Se nel futuro saremo con Yamaha? Non lo so, dovremo vedere quanto sono competitive le loro moto. Andrebbe bene perché conosco bene il team, ma noi vogliamo andare in pista il fine settimana sapendo di poter essere veloci e di avere la forza per lottare per le vittorie ed i podi“.

Insomma, ad oggi, la situazione in tal senso è poco chiara, con la squadra del “Dottore” che è sempre in lotta per le prime posizioni, mentre le Yamaha ufficiali brancolano nel buio. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sono abbandonati a loro stessi, ed andare a sobbarcarsi la M1 non parrebbe l’idea del secolo.