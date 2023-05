Bagnaia ancora contro Marquez: c’è l’accusa del campione del mondo

Pecco Bagnaia ha chiuso al nono posto le prove libere di Le Mans, passando al Q2 in maniera diretta. Ecco le sue parole.

Le prove libere del Gran Premio di Francia hanno messo in mostra un dominio della KTM, con Jack Miller che è stato il più rapido sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano. L’australiano, vincitore qui due anni fa, è al top in 1’30”950, davanti all’Aprilia di Aleix Espargaró ed alla prima delle Ducati, quella di Marco Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso al nono posto.

Così come a Jerez de la Frontera, anche in Francia il rider torinese ha faticato e non poco nel corso del venerdì, girando in 1’31”467 e vedendosi rifilare poco più di mezzo secondo dal suo ex compagno di squadra. Pecco ha concluso subito dietro ad un Marc Marquez subito combattivo al rientro in pista, nonostante le diverse cadute e le difficoltà ben note della Honda.

Bagnaia è ovviamente colui che è meglio piazzato tra le Ducati ufficiali, visto che Danilo Petrucci è solo ventesimo e dovrà passare per il Q1, così come Fabio Quartararo ed altri protagonisti come Luca Marini e Franco Morbidelli. La casa di Borgo Panigale piazza altre moto in top ten, visto che Jorge Martin e Johann Zarco sono quarto e quinto, con Alex Marquez al decimo posto.

Com’era già accaduto in Spagna, non c’è questa superiorità da parte della Ducati, che però ci ha spesso abituato ad aver bisogno di più tempo per mettere tutte le cose al loro posto. A questo punto, non resta altro da fare che lavorare duramente nelle ultime ore che separano dalle ultime libere e dalle qualifiche, in previsione della Sprint Race e della gara che ci sarà domenica pomeriggio.

Bagnaia, ecco le sue sensazioni a fine libere

Pecco Bagnaia dovrà andare a caccia di un sabato da protagonista per cercare di trovare l’allungo decisivo in chiave mondiale. Alle sue spalle in classifica c’è Marco Bezzecchi, attardato di 22 punti, ma che in questo fine settimana, dopo due gare difficili, sembra essere partito molto forte.

Al termine del turno pomeridiano, il campione del mondo in carica ha raccontato le proprie sensazioni alla stampa, e si è subito discusso per il tentativo di Marc Marquez di prendere la scia: “Fece la stessa cosa anche lo scorso anno in Malesia, poi io sono scivolato e lui si mise in prima fila senza bisogno di scie. Lui è Marc Marquez, tutti lo conosciamo e sappiamo quanto possa essere veloce. Non ne ha bisogno, è una tattica che io non condivido affatto, a me, ad esempio, piace stare da solo quando faccio il giro secco“.

A Bagnaia è stato poi chiesto se si tratta di una tattica usata per dare fastidio ai rivali, e Pecco ha risposto: “Non posso sapere per quale motivo si comporti in questo modo, ma lui sta sempre nella scia di chi sa che ha bisogno di un tempo per entrare in top ten e si attacca agli avversari. Fa sempre così“.