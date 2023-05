Auto, avete gli iniettori sporchi? Ecco come fare per pulirli

Gli iniettori sono una parte fondamentale della vostra auto. Ecco, dunque, come evitare che si sporchino o come poter pulirli.

Quando acquistiamo un’auto, sappiamo che ha tante caratteristiche di cui dobbiamo prenderci cura. La vettura è un insieme di elementi che si combinano assieme, ed oggi vi parleremo di una parte molto importante del motore, e vi stiamo parlando degli iniettori e del loro funzionamento, ma soprattutto, di come cercare di evitare che essi si deteriorino troppo.

Essi hanno il compito di immettere un liquido in maniera diversa rispetto al travaso, e fanno parte di quell’impianto che è chiamato alimentazione. Il loro funzionamento viene guidato da una centralina, che si occupa di loro in forma elettronica. La suddetta centralina si occupa di gestire l’afflusso di carburante all’interno del motore.

In sostanza, se capita un guasto agli iniettori, è possibile che il motore ceda di schianto, o che l’auto si fermi perché non riesce a recepire carburante a sufficienza per muoversi. Proprio per questo motivo, è importante prendersene cura, e nelle prossime righe, andremo a cercare di capire come preservarli tramite una corretta manutenzione.

Auto, ecco come pulire gli iniettori

La pulizia degli iniettori della vostra auto si fa, generalmente, ogni 20 o 25 mila chilometri, per cui dopo un chilometraggio molto elevato. Si svolge quando la vettura si sottopone al tagliando, ovvero quando viene effettuato il cambio dell’olio, altra parte della manutenzione che dovete cercare di rispettare con la massima regolarità per non danneggiare il motore.

Per pulire gli iniettori, viene versato un liquido dentro al serbatoio, che ovviamente prima va svuotato di tutto il combustibile rimasto, anche sul fondo. Il liquido che viene versato è uno speciale additivo, che è diverso in base all’alimentazione del motore. Infatti, non è lo stesso per motori diesel o benzina, per cui occorre sempre fare molta attenzione.

Questo liquido viene immesso per evitare che si creino incrostazioni sul fondo del serbatoio, che impedirebbero agli iniettori di pescare il carburante nella maniera corretta. In seguito, occorre fare il pieno di carburante, in modo che le suddette incrostazioni non possano formarsi di nuovo dall’immissione del liquido.

Questa non è l’unica modalità per pulire gli iniettori della vostra auto, un’altra è quella che si fa mediante gli ultrasuoni. Gli iniettori, in questo caso, vengono smontati e messi all’interno di una sorta di vaschetta, che viene riempita di petrolio bianco. A quel punto, inizia una specie di lavaggio che è utile a pulire alla perfezione gli iniettori, riportandoli alla loro forma corretta.

Ultima, ma non per importanza, è la pulizia che si svolge con il WD40. Si tratta dell’utilizzo di un lubrificante, che si spruzza all’interno del serbatoio, ed anche in tal caso, è poi importante fare subito il pieno di benzina o diesel, per pulire tutto nel migliore dei modi. A quel punto, il vostro motore, tornerà al meglio in caso di precedenti problematiche, e vi renderete conto che anche i consumi andranno a diminuire. Con queste poche mosse, eviterete delle problematiche ben più gravi.