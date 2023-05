Qual è stata la prima auto inventata? Guardate quanto è bizzarra

La storia dell’auto parte da molto lontano, ed oggi vi parleremo della prima in assoluto che fu inventata tanti anni fa. Ecco qual è.

Immaginare il nostro mondo senza l’auto è un qualcosa di impossibile, perché significherebbe tornare all’epoca delle carrozze con i cavalli. Le quattro ruote hanno cambiato per sempre il mondo, e sono diventate un vero e proprio must per tantissimi appassionati, che vanno ben oltre il semplice utilizzo per spostarsi di posto in posto.

Quello che accadde alla fine dell’Ottocento, con l’invenzione della prima auto con motore a scoppio, cambiò del tutto il corso della storia, con tempi più veloci per i trasporti, i commerci e tantissime altre attività. Qualche tempo dopo, nacquero anche le corse automobilstiche, che i costruttori, ancora oggi, utilizzano per promuovere il loro brand ed i propri prodotti migliori.

Nella giornata di oggi, vi porteremo alla scoperta di quella che è stata la prima auto della storia, anche se è ben diversa da come ve la potreste immaginare. Scordatevi i mille comfort delle macchine moderne, perché qui parliamo di un mezzo su ruote che somiglia più ad una bicicletta, ma che per questo è ancor più incredibile da osservare.

Auto, la prima di tutte fu la Benz Patent Motorwagen

La prima auto della storia dotata del motore a scoppio risale a ben oltre un secolo fa, e stiamo parlando della Benz Patent Motorwagen. Venne prodotta dal 1886 al 1894, dalla casa automobilistica tedesca Benz & Cie, che entrò direttamente nella storia proprio per questa tipologia di invenzione, che avrebbe poi segnato enormemente tutte le nostre vite.

L’obiettivo dell’ingegnere Karl Benz era quello di realizzare un veicolo che potesse consentire di trasportare la gente per farla muovere, diciamo così, in maniera autonoma. Infatti, all’epoca ci si spostava con le carrozze trainate da cavalli, ma in tanti si stavano interessando ad un progetto del tutto diverso, basato su quelle che all’epoca erano tecnologie del tutto nuove.

Benz aveva anche un altro sogno, che era quello di realizzare un veicolo che fosse leggero, andando quindi a superare il concetto di macchina a vapore. L’obiettivo iniziale era quello di avere un’auto con quattro ruote, ma all’avantreno venne deciso poi di piazzare una sola gomma, per motivi strutturali, che solo con il passare del tempo sarebbero poi stati risolti.

Si trattò quindi di un triciclo, che sfruttava la potenza prodotta dal motore a scoppio, che si basava sull’invenzione fatta poco tempo prima da Nikolaus Otto. Il triciclo firmato da Benz fu brevettato in poco tempo, ed il 29 gennaio del 1886, con il numero di brevetto 37435, fu registrata la Benz Patent Motorwagen.

Nella città di Mannheim il debutto assoluto del triciclo

La presentazione ufficiale al grande pubblico della prima auto della storia con motore a scoppio avvenne nella città di Mannheim, ma senza l’organizzazioni di chissà quali eventi. Infatti, l’evento fu molto semplice, con qualche decina di metri che venne percorsa dall’ingegner Karl Benz a bordo del suo nuovo gioiello.

Va detto che la reazione dei passanti non fu troppo positiva, perché in molti restarono stupiti da questo modello, mentre altri la giudicarono a dir poco inguardabile per le sue forme. I giornali dell’epoca, invece, lodarono l’invenzione, ribattenzando il mezzo come Velociped, ed ancora oggi in molti la chiamano in questo modo.

A Benz si deve dunque la nascita della macchina equipaggiata con motore a scoppio, che nel corso di pochi anni conoscerà uno sviluppo epocale. Questa invenzione è e resta una delle più incredibili nella storia dell’umanità, senza la quale saremmo costretti ad una vita ben diversa ancora oggi. Dobbiamo ringraziare questo vulcanico ingegnere che ce l’ha donata tanto tempo fa.