Tesla, c’è un’offerta da non rifiutare: la Model 3 sarà vostra ad un prezzo super scontato

La Tesla non vive un momento facile, e varie vetture hanno conosciuto abbassamenti di prezzi. Ecco quanto verrà la Model 3.

Il marchio Tesla non sta affatto vivendo il periodo più facile della sua storia, ed a questo punto, si è arrivati alla decisione di abbassare i prezzi di acquisto. Una delle vetture che è stata investita da questa scelta è la Model 3, ovvero la più economica e più venduta auto della compagnia di Elon Musk.

Pur non avendo di certo le performance della Model S, anche la Model 3 si difende alla grande da questo punto di vista, con un’accelerazione spaventosa e degna delle migliori supercar presenti sul mercato. Insomma, una vettura che è molto interessante, e che ora potrebbe diventare vostra.

La Tesla ha optato per sconti importanti, ed a questo si aggiunge anche la possibilità di usufruire di maxi sconti che faranno al caso vostro. A questo punto, non dovete far altro che seguire le indicazioni che troverete nelle prossime righe, perché questo gioiello può diventare tuo a poco prezzo.

Tesla, ecco il prezzo della Model 3 scontata

La Tesla Model 3 è l’auto più economica offerta dalla compagnia di Elon Musk, che di base costava comunque oltre 47 mila euro. Nel mese di marzo, a seguito della crisi sulle vendite, il prezzo è sceso a 41.490 euro, con uno sconto di ben 6 mila euro per la versione che possiede la trazione posteriore.

Per gli appassionati di questo marchio non è tutto, visto che ora c’è un’altra grande novità che farà al caso di chi la vorrà comprare senza spendere una cifra folle. Infatti, è presente già di base un ecobonus stradale che abbassa il prezzo di altri 3 mila euro, che diventano 5 mila se si decide di rottamare l’auto precedente.

Per chi vive in Lombardia ed ha voglia di acquistare una Tesla, adesso c’è un’occasione irripetibile. Oltre agli sconti di cui vi abbiamo detto sino ad ora, ci sarà anche la possibilità di accedere al bonus auto di questa regione, che arriva sino ad un massimo di 4 mila euro, portando il prezzo poco sopra i 30.000 euro per un modello che, come base di partenza, arrivava quasi a 50k.

Le sorprese oggi non finiscono, visto che i concessionari della Lombardia dovranno aggiungere anche uno sconto pari al 12% sul prezzo sino ad un massimo di 2 mila euro, portando la cifra definitiva, se composta da tutti gli sconti, a 30.490 euro, un qualcosa che, sino a pochi mesi fa, appariva davvero impensabile.

Per chi ama le auto elettriche o chi, comunque, vuole provarne una, si tratta di un’offerta straordinaria, soprattutto in base all’analisi di questo dato. Attualmente, la vettura full electric meno costosa sul mercato è la Dacia Spring, che parte da un prezzo base superiore ai 20 mila euro.

Con ogni rispetto per il marchio rumeno, che sta ottenendo comunque dei risultati di rilievo, non è certo paragonabile una Spring ad una Model 3, sia per prestazioni che per comfort e design. A questo punto, non avete alcuna scusa, recatevi in fretta in concessionario e prenotate la vostra EV dotata di super sconti fatti apposta per voi.