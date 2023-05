Alfa Romeo, in arrivo una nuova Tonale Quadrifoglio? Ecco come potrebbe essere

L’Alfa Romeo Tonale è entrata sul mercato da oltre un anno, ed ora si pensa ad una versione Quadrifoglio. Ecco come può apparire.

In casa Alfa Romeo si vivono anni di profondi cambiamenti, dettati da nuovi modelli in arrivo che segneranno una pietra miliare nella storia di questo marchio. Un primo, grande passo è stato compiuto all’inizio del 2022, quando è stata finalmente svelata la Tonale, il primo Suv proposto con motorizzazione ibrida. Si tratta del primo modello in assoluto prodotto dalla casa del Biscione che ha proposto una parte elettrica, ed i risultati sono stati a dir poco sensazionali.

Il Suv Tonale sta spopolando in varie parti del mondo, anche oltreoceano, ed ora c’è una nuova idea per aumentare ancor di più il suo valore. L’Alfa Romeo, come detto, di cambiamenti ne dovrà vivere anche altri, visto che per il 2024 è atteso il debutto del primo B-Suv elettrico, che avrà però anche versioni diesel o benzina.

A questo punto, è bene andare a vedere l’ultima grande novità, che coinvolge il marchio Quadrifoglio, ovvero uno degli emblemi di questo costruttore, che ha fatto di questo simbolo una storia di vita. La Tonale potrebbe avere a propria volta una versione sportiva, anche se sono stati imposti dei dettami che dovrà rispettare.

Alfa Romeo, ecco il render della Tonale Quadrifoglio

L’Alfa Romeo mette a disposizione dei suoi clienti una gamma particolare, detta Quadrifoglio, che identifica le auto con prestazioni più elevate. Esistono, ovviamente, le versioni Quadrifoglio della berlina Giulia e del Suv Tonale, mentre per ora non è stata realizzata la variante per la Tonale.

Le due vetture sopracitate possono contare sulla spinta di un potente V6 biturbo benzina da ben 510 cavalli, ed ora si inizia a parlare anche della possibilità di vedere anche le neonata Tonale sotto questa denominazione. Tuttavia, c’è una condizione che dovrà essere rispettata, ovvero quella di ottenere prestazioni di altro livello.

Sia il CEO Jean-Philippe Imparato che Larry Dominique, Senior Vice President ed Head of Alfa Romeo e FIAT sono concordi sulla volontà di tutelare il marchio Quadrifoglio, ed è per questo che tale versione della Tonale dovrà ottenere delle performance simili a quelle di Giulia e Stelvio per essere realizzata.

Il marchio del Biscione, dunque, si trova di fronte ad una scelta importante, che andrà presa nel più breve tempo possibile, soprattutto se c’è la volontà di realizzare questa macchina con motore endotermico. Infatti, è ormai cosa nota che l’Alfa sta puntando tutto sulle auto elettriche, ed è sicuro che le prossime versioni della Stelvio e della Giulia, attese per il 2025, diranno addio al motore a combustione, un cambiamento a dir poco epocale.

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “RonsRides“, potete dare un’occhiata al primo rende della Tonale Quadrifoglio, che non si distingue per un design da sogno. Ricordiamo che, su questa vettura, non c’è ancora alcuna certezza in merito ad una futura realizzazione, ma i fan sfegatati di questo modello si augurano che ciò avvenga presto.