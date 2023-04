Alfa Romeo sempre più leggenda: vinti 2 premi davvero incredibili

L’Alfa Romeo continua a realizzare dei modelli davvero splendidi, ed in queste ore è arrivato un gran risultato per la casa del Biscione.

Il marchio Alfa Romeo ha sempre prodotto delle vetture con un design inconfondibile, con un’anima che è invidiata da tutti. Dopo alcuni anni difficili, il rilancio della casa di Arese è iniziato nel 2017 con la presentazione della berlina Giulia e del Suv Stelvio, che hanno fatto registrare dei dati impressionanti sul fronte delle vendite.

Fortemente volute da Sergio Marchionne, all’epoca presidente della Ferrari e uomo forte di questo reparto, le due vetture top di gamma dell’Alfa Romeo hanno continuato a dare grandi risultati, e negli ultimi mesi è uscito il loro ultimo restyling prima della serie full electric che arriverà nel 2025.

In questi ultimi giorni, per i due modelli sopracitati è arrivato l’ennesimo riconoscimento, che sicuramente renderà felici sia i vertici che i fan. Ecco, dunque, cosa è stato ottenuto da questo costruttore, che in futuro vuole continuare a crescere stupendo tutti i fan e gli addetti ai lavori.

Alfa Romeo, vinti due premi per il design delle auto

L’Alfa Romeo si è portata a casa una splendida doppia vittoria in un concorso che regala sempre prestigio al marchio, vale a dire il “Best Brands in All Classes“, organizzato dalla rivista Auto Bild, una delle più lette dagli appassionati delle quattro ruote, in particolar modo, del settore automotive.

In particolare, ad imporsi sono state proprio la berlina Giulia ed il Suv Stelvio, ma anche la Tonale, con successi nelle Mid-Size e nelle Medium-Size Suv. Il tutto è stato deciso tramite un sondaggio fatto dalla rivista tedesca a circa 42 mila lettori, dunque, un pubblico molto ampio e che ha premiato la bellezza del design delle vetture firmate dal Biscione.

A commentare la notizia ci ha pensato Niccolò Biagioli, ovvero il Director Premium Brands Stellantis Deutschland, che ha detto: “La nostra berlina Giulia ed i Suv Stelvio e Tonale soddisfano i gusti in termini di design degli appassionati tedeschi. Questo è dimostrato dalle tante e continue vittorie che abbiamo ottenuto in questo speciale concorso di Auto Bild“.

Biagioli ha poi sottolineato gli ottimi risultati raggiunti in questo primo trimestre in terra teutonica, dove le vendite sono nettamente cresciute rispetto allo scorso anno: “Questi premi sono un grande elogio per i designer del Centro Stile Alfa Romeo, che ha progettato tutti questi modelli. Il nostro inconfondibile design gioca un ruolo che è divenuto fondamentale, ed ora siamo riusciti a raddoppiare le immatricolazioni in Germania nel primo trimestre del 2023 rispetto allo scorso anno“.

Per l’Alfa, il momento attuale è una fase di transizione, perché sta lentamente arrivando il momento dell’elettrificazione. L’obiettivo del marchio del Biscione è quello di eliminare i motori termici entro il 2027, ed il prossimo anno arriverà il B-Suv elettrico, il primo modello della casa di Arese senza il motore a combustione.

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “RonsRides“, potrete farvi un’idea delle auto che hanno appena vinto questo importante doppio riconoscimento, un risultato che non potrà che aumentare il prestigio di questo marchio. Siamo sicuri che il futuro regalerà altre soddisfazioni.