MotoGP, GP Francia: cosa vedere, dove dormire e come arrivarci

La MotoGP fa tappa in Francia per il quinto round della stagione. Ecco cosa vedere, dove dormire e come arrivare alla mitica pista.

La MotoGP torna in pista dopo un week-end di pausa, e lo fa sul tracciato Bugatti di Le Mans. Lungo 4185 metri e dotato di 11 curve, si tratta dell’impianto interno e permanente di questa pista, mentre per la 24 ore di Le Mans viene utilizzata quella da 13 chilometri che percorre anche strade pubbliche, anzi, fa soprattutto uso di esse.

Per la MotoGP è atteso un week-end molto intenso, visto che Pecco Bagnaia potrebbe tentare la prima fuga dopo la vittoria in Spagna. Il campione del mondo vuole tentare di dimenticare la brutta gara dello scorso anno, quando cadde a pochi giri dalla fine dopo essere stato superato da Enea Bastianini.

La Ducati arriva da grande favorita, visto che da queste parti viene da ben tre successi consecutivi. Lo scorso anno, fu proprio il rider riminese ad imporsi sulla moto del Gresini Racing, mentre due anni fa si impose il team factory grazie ad un Jack Miller perfetto in condizioni di pioggia. Nel 2020 toccò a Danilo Petrucci, vincitore di una gara rocambolesca.

A questo punto, toccherà a Pecco cercare di servire il poker, ma ora è tempo di illustrare ai fortunati che saranno presenti in quel di Le Mans tutte le attrazioni disponibili. Inoltre, vi porteremo alla scoperta dei migliori hotel in cui soggiornare, oltre che delle strade più comode per raggiungere la pista.

MotoGP, ecco cosa vedere a Le Mans

Se vi trovate a Le Mans per assistere al fine settimana della MotoGP non avrete troppo tempo libero, ma vi consigliamo comunque alcune attrazioni da non perdere. Se amate anche le auto, non potete mancare all’appuntamento con la visita al museo della 24 ore di Le Mans, che si trova in via Luigi Chinetti numero 9, un vero e proprio spettacolo per la mente e per la vista.

Al suo interno respirerete aria di leggenda, con le auto più belle e vincenti della storia, tra cui: le Matra di Henri Pescarolo, la Mazda 787B con motore Wankel che si impose nel 1991, regalando la prima vittoria al Giappone prima di quelle della Toyota in questi anni. Le Porsche di ogni epoca, da quelle degli anni Settanta in livrea Gulf alla 919 Hybrid regina tra il 2015 ed il 2017, ma anche le Audi e le Peugeot a gasolio.

Se amate la storia e l’arte, un salto alla Cattedrale di San Giuliano non potete perdervelo, così come il Water House. Splendida anche la Royal Abbey of Epau, ma anche il Musee de Tesse non può essere saltato nel corso della vostra visita nel bel mezzo dei Paesi della Loira, un posto davvero incantanto e ricco di storia, natura e musei.

Se volete assaggiare le specialità locali, dovete recarvi al Market Des Jacobins, uno dei più antichi e famosi di tutta questa zona della Francia. Il Mojito Royal è il posto perfetto per fare una sosta e bere qualche bibita fresca, anche se le previsioni non fanno certo sperare in un week-end caldo.

Insomma, va bene la MotoGP, ma Le Mans è un luogo tutto da gustare anche dal punto di vista delle attrazioni, senza contare ciò che accade durante la settimana della 24 ore. La città, infatti, si veste a festa, con concerti, feste in giro per le strade e molte più attrazioni, e chi vi si recherà tra un mese capirà bene ciò di cui stiamo parlando.

Dove alloggiare nei pressi della pista

Nella zona di Le Mans non mancano di certo gli alberghi in cui alloggiare, ed ora vi faremo qualche nome se volete prenotare un last minute per il fine settimana della MotoGP. Molto comodo il Cabane de Circuit, situato ad un chilometro dall’ingresso principale della pista, con prezzi tutto sommato accettabili, anche se, ovviamente, quando ci sono questi eventi si gioca molto al rialzo.

Ad 1,3 chilometri dal circuito c’è L’Atelier, così come l’H24 Hotel che è anche a soli 3 chilometri dal centro della città di Le Mans. Molto bello ed accogliente anche il Quality Hotel Le Circuit Le Mans, ma per chi vuole spendere meno, non mancano di certo i bed and breakfast o gli appartamentini, gestiti da host privati che sono sempre pronti ad accogliere quanta più gente possibile in questi eventi.

A 2 chilometri dalla pista, come segnalato su Booking, potrete trovare una camera per due persone, con prezzi dimezzati rispetto a quelli degli hotel. Per chi, invece, è interessato alla 24 ore, sappiate che nel raggio di 40-50 km dalla pista è già tutto pieno da quasi un anno, ed a disposizione rimane solo qualche tenda nel campeggio.

Il fascino di questa pista richiama ogni anno centinaia di migliaia di spettatori, e c’è da dire che il periodo tra maggio e giugno è sempre il migliore, sia per i fan che per coloro che gestiscono le strutture. Nelle prossime righe, vi illustreremo i metodi più comodi per recarvi in pista, anche se parlare di comodità non è proprio corretto.

Come raggiungere il tracciato di Le Mans

Il tracciato di Le Mans dove verrà disputato il quinto atto della stagione di MotoGP targata 2023 non è di certo la più comoda presente in calendario. Infatti, la pista dista ben 158 chilometri dall’aeroporto di Rennes-Bretagne, 199 da Paris-Orly e 194 da Nantes-Atlantique. Il più comodo, in termini di voli, è quello di Parigi, che vi permetterà di arrivare a Le Mans con due ore di viaggio, tramite l’autostrada A11.

Come avrete letto, Orly non è di certo l’aeroporto più vicino, ma è quello in cui arrivano più voli diretti da Roma. La soluzione più comoda è quella di noleggiare un’auto, e questo fa ben capire quanto questa trasferta non sia affatto economica, anche se il vero putiferio lo si trova nei giorni della 24 ore piuttosto che del Motomondiale.

In caso di necessità, vi consigliamo di contattare il numero della pista, ovvero il +33 2 43 40 24 24, ma va detto che l’organizzazione, da queste parti, è sempre ottimale. Per tutti i fortunati che ci saranno, auguriamo un buon divertimento, nella speranza di aver fornito dei buoni consigli per questo fine settimana di grande spettacolo a due ruote.