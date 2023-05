MotoGP, GP Francia: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP torna in pista a Le Mans per il Gran Premio di Francia, ed ora vi illustreremo gli orari e tutte le info per seguire l’evento.

Quinto appuntamento stagionale per la MotoGP, che torna in pista in questo fine settimana sul tracciato di Le Mans. La prima, brutta notizia per i nostri colori è l’assenza di Enea Bastianini, che qui lo scorso anno piazzò una vera e propria impresa rimontando nel finale e volando a vincere la sua terza gara in top class.

Il “Bestia” ha deciso di prendersi ancora del tempo, per poi rientrare al Mugello dopo la lunga pausa che la MotoGP effettuerà in questo periodo. Non mancano i dubbi su Marc Marquez, anch’egli ancora fermo da fine marzo e che continua a rinviare il suo rientro in pista, nella speranza che questa sarà la volta buona.

Cerca il riscatto in quel di Le Mans Pecco Bagnaia, che si presenta da leader del mondiale, ma che qui, un anno fa, cadde a terra a pochi giri dalla fine. Il campione del mondo, dopo una gara dominata, venne infilato da Bastianini a pochi giri dalla fine, e nel tentativo di tenerne il passo, finì per le terre, in uno dei suoi tanti errori di quell’inizio di stagione.

Il rider torinese viene dalla splendida vittoria di Jerez de la Frontera, ed ha tutte le intenzioni di regalare alla Ducati il terzo successo di fila in Francia, visto che due anni fa si impose Jack Miller. Sarà la gara di casa per lo sconsolato Fabio Quartararo, già fuori dai giochi per il mondiale vista la crisi tecnica della Yamaha, che ormai perdura da troppo tempo.

MotoGP, ecco gli orari del Gran Premio di Francia

La pista di Le Mans sfrutta una piccola parte del Circuit de la Sarthe, quello su cui si corre la mitica 24 ore che andrà in scena tra un mese. La MotoGP usa gli stessi box, il rettilineo di partenza, la prima chicane ed il tratto sotto il ponte Dunlop, per poi svoltare a destra ed entrare nel circuito Bugatti.

Questo impianto è molto breve e misura 4185 metri, con 11 curve, e venne inaugurato nell’ormai lontano 1966. Di sicuro, è una pista molto tecnica e che mette in seria difficoltà le gomme, dove conta più il telaio che il motore, anche se il propulsore può comunque fare la differenza viste le tante accelerazioni che sono presenti.

La MotoGP è pronta per regalarci un fine settimana molto interessante, nella speranza che Marc Marquez possa tornare della partita. La Ducati e Pecco Bagnaia, come al solito, si presentano da grandi favoriti, ma questa pista può sempre fare brutti scherzi come si è visto lo scorso anno, e nulla è deciso.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP di Francia su SKY

Venerdì 12 maggio



Prove libere 1

Moto3 09:00

MotoGP 10:45

Moto2 09:50

Prove libere 2

Moto3 13:15

MotoGP 15:00

Moto2 14:05

Sabato 13 maggio



Prove libere 3

Moto3 08:40

MotoGP 10:10

Moto2 09:25

Qualifiche

Moto3 12:50

Moto2 13:45

MotoGP 10:50

Sprint Race

MotoGP 15:00

Domenica 14 maggio



Warm-up

Moto3 09:05

Moto2 09:25

MotoGP 09:45

Gare

Moto3 11:00

Moto2 12:15

MotoGP 14:00

Orari TV GP delle Americhe TV8

Sabato 15 aprile



Diretta su TV8 della Sprint Race

Domenica 16 aprile