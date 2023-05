Sainz e quell’ammissione che scoraggia i tifosi: ora per Ferrari si fa durissima

Carlos Sainz vuole un buon risultato a Miami dopo il terzo posto in griglia. Ecco cosa ha detto dopo le qualifiche in Florida.

In casa Ferrari il bilancio non è poi così positivo dopo le qualifiche del Gran Premio di Miami, visto che, dopo la pole position di Charles Leclerc a Baku, non c’è neanche una Rossa in prima fila. Carlos Sainz è terzo, mentre il monegasco è addirittura settimo a causa dell’incidente nel tentativo finale della Q3 dopo aver commesso un errore anche nel primo.

Davanti a tutti c’è la strabiliante Red Bull di Sergio Perez, al top girando in 1’26”841, davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso ed al figlio del due volte campione del mondo rally. Quest’ultimo ha fatto il suo evitando rischi eccessivi, mentre Leclerc ha dato tutto pagandone le conseguenze.

Sainz non riesce a trovare un feeling ideale con questa monoposto, ma va detto che a Miami le cose stanno andando leggermente meglio, visto che quasi sempre in qualifica era stato davanti al compagno di squadra. L’obiettivo minimo ora è il podio, anche se conquistarlo sarà molto difficile vista la crisi Ferrari sul passo gara.

Sainz, il podio pare alla portata della Ferrari

Carlos Sainz è consapevole delle difficoltà della Ferrari, ed è per questo che non si è preso rischi ecccessivi, pensando a portare a casa il massimo risultato possibile, mentre Charles Leclerc ha esagerato finendo a muro. Lo spagnolo proverà comunque a dar battaglia per il podio.

Sainz ha parlato non appena sceso dalla monoposto, raccontando la sue prime sensazioni: “Questa qualifica è stata molto difficile per tutti, con queste gomme su un asfalto di questo tipo era molto difficile trovare il giusto feeling. Commettere errori era molto facile, il vento era fortissimo e noi abbiamo una monoposto che è particolarmente sensibile a tale aspetto. A quel punto, era diventata molto complessa da guidare e portare al limite, il terzo posto è il nostro obiettivo e non credo che potessimo fare di meglio“.

Per la Ferrari continua ad esserci l’incubo del degrado delle gomme come problema principale per la domenica: “La nostra preoccupazione in gara sarà ovviamente il degrado delle gomme, spesso è accaduto che la gara fosse il nostro punto debole, ed occorre fare meglio rispetto alle ultime uscite per fare un bel risultato. Le Red Bull sono semplicemente troppo veloci, ma con tutti gli altri sarà una bella lotta, credo che oggi avrei potuto forse migliorare leggermente, ma questo vale per tutti, poi c’è stata la bandiera rossa che ha bloccato tutti. Il terzo posto è più o meno la posizione che volevamo“.

Carlitos è poi stato intervistato ai microfoni di “SKY Sport F1“, affermando: “Il terzo posto è la perfetta rappresentazione della posizione in cui dovevamo essere in una qualifica pulita. Ci siamo giocati la seconda piazza ed il terzo posto con Checo per tutta la durata del turno. Credo che le cose cambieranno in gara, la Red Bull ed anche l’Aston Martin hanno più ritmo, ma in caso di buona partenza potremmo chiudere anche sul podio. Verstappen rimonterà in fretta con la macchina che ha, voglio lottare con Fernando anche se loro sono migliori a gestire le gomme“.