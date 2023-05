Presentato nuova Peugeot 2008: ecco prime foto e caratteristiche principali

A listino il nuovo motore elettrico di Peugeot da 156 CV, oltre a propulsori benzina e diesel. Cambia il design e migliora ancora l’i-Cockpit.

Lanciato ufficialmente sul mercato alla fine del 2019, con quasi 700.000 unità vendute Peugeot 2008 è di sicuro uno dei SUV compatti più apprezzati e riusciti degli ultimi anni. Costantemente sul podio del proprio segmento a livello europeo, nel 2021 è risultato addirittura il modello più venduto della propria categoria.

Fiore all’occhiello della proposta di Peugeot 2008 degli ultimi anni è stata sicuramente la versione cento per cento elettrica, pioniera dell’elettrificazione tra i SUV compatti ha registrato in questi anni la bellezza di 75.000 unità prodotte, rappresentando il 17,4% delle vendite della gamma 2008 nel solo anno 2022.

Nuovo Peugeot 2008: design ancora più distintivo

Con queste premesse, nei giorni scorsi è stato presentato alla stampa nuovo Peugeot 2008, realizzato in Spagna, presso lo stabilimento di Vigo, verrà commercializzato (anche in Italia) subito dopo l’estate e svilupperà la propria proposta su tre diversi allestimenti: Active, Allure e GT.

Le prime novità importanti di nuovo Peugeot 2008 riguardano il design, caratterizzato da uno stile deciso ed una personalità resa ancora più forte, sottolineando non solo e in pieno l’appartenenza al segmento dei SUV ma proiettando anche, e con alcuni interventi mirati, la vettura verso una qualità complessiva sempre maggiore.

Dopo 508 berlina e 508 SW, recentemente svelate, nuovo Peugeot 2008 è di fatto il secondo modello del brand del Leone ad essere arricchito dalla nuova firma luminosa nel frontale, caratterizzata da tre artigli verticali integrati negli inserti del paraurti.

In generale, è tutta la porzione anteriore della vettura a subire un profondo restyling rispetto al passato. Il frontale si presenta più largo e viene completato lateralmente da una trama inedita che si congiunge con i fari, rafforzando verticalità e muscolarità del nuovo Peugeot 2008.

La carrozzeria esterna introduce nuove tinte cromatiche, come ad esempio il Grigio Selenium e il Bianco Okenite. Nuovo anche il disegno dei cerchi in lega, il cui stile riprende da vicino quello già mostrato da Peugeot sulla recente 408.

Il Peugeot i-Cockpit fa un ulteriore passo in avanti

A proposito del salto di qualità complessivo di questa nuova versione, in tutti gli allestimenti nuovo Peugeot 2008 presenta tessuti rinnovati per i sedili e di pregevole fattura, con la chicca dei rivestimenti in Alcantara opzionabili per la versione GT.

Parlando di abitacolo, impossibile non aprire un capitolo a parte anche per nuovo Peugeot 2008 legato al Peugeot i-Cockpit.

Dopo aver abbattuto il muro dei 10 milioni di unità vendute negli ultimi dieci anni, il Peugeot i-Cockpit continua ad evolversi ed aggiornarsi anche su nuovo 2008.

L’ergonomia, così come il piacere di guida, vengono ottimizzati, il display digitale da 10 pollici presenta un nuovo design e nella versione GT anche una visualizzazione 3D. Il volante dalle forme compatte resta un caposaldo del Peugeot i-Cockpit, ma in questo nuovo 2008 troviamo anche un nuovo pomello del cambio migliorato nell’impugnatura.

Grip control e ampia scelta di motori: elettrico, benzina e diesel

Nuovo Peugeot 2008 è equipaggiato anche del sistema Grip Control, che permette alla trazione di massimizzare la propria efficacia su qualsiasi superfice, grazie alla possibilità di scelta tra tre diverse modalità di guida: sabbia, fango e neve.

La gamma motori di nuovo Peugeot 2008 si segnala per la consueta completezza di proposte, tuttavia la punta di diamante dei propulsori a disposizione resta la variante cento per cento elettrica.

In questo caso la versione E-2008 presenta la stessa, e nuova, motorizzazione già raccontata su Peugeot E-208 e Peugeot E-308:156CV di potenza, batteria da 54 kWh ed autonomia in ciclo combinato WLTP di 406 km.

Non solo versione elettrica ad ogni modo, nuovo Peugeot 2008 si completa anche con una doppia variante benzina PureTech. Sono disponibili un 1.2 turbo da 100 CV, abbinato a cambio manuale a 6 rapporti, e un 1.2, sempre turbo e 3 cilindri, in questo caso da 130 CV e abbinato al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

A listino anche una proposta diesel BlueHDi, con motore 1.5 da 130 CV abbinato sempre al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

Nel 2024 arriverà la versione Hybrid 48V

Fonti interne a Peugeot fanno sapere che la proposta propulsori di nuovo 2008 verrà ulteriormente arricchita, ad inizio del 2024, dall’arrivo di una motorizzazione Hybrid a 48V, la combinazione di un 1.6 benzina 136 CV e un nuovo cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti (e-DCS6) con unità elettrica incorporata.

In termini di tecnologia, nuovo Peugeot 2008 si presenta come una macchina più che mai connessa, con il sistema Peugeot i-Connect di serie già nella versione Allure, mentre nell’allestimento GT troviamo il Peugeot i-Connect Advanced.

Nella versione GT c’è anche, e di serie, un caricabatterie a induzione per smartphone da 15W, opzionabile invece nell’allestimento Allure. A seconda dell’allestimento scelto è disponibile anche la nuova telecamera anteriore ad alta definizione, con monitoraggio dell’angolo cieco e capace di garantire una prospettiva a 360° del perimetro dell’automobile.

Un valido alleato nelle manovre di parcheggio e un ulteriore tassello che arricchisce una pacchetto di sistemi di assistenza alla guida più che mai avanzati.