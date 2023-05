Lewis Hamilton annuncia il suo futuro: ecco cosa ha deciso di fare

La stagione del #44 è iniziata in salita. Il sette volte iridato, Lewis Hamilton, si è sbilanciato con un annuncio importante sul suo futuro in F1.

Sino a qualche giorno fa non si faceva che parlare del possibile passaggio di Charles Leclerc in Mercedes, al posto di Lewis Hamilton. Il team principal austriaco, Toto Wolff, ha smentito le voci di una sostituzione nel 2024, tuttavia il “non mi ha ancora chiamato” del numero 16 della Scuderia modenese aveva fatto trapelare una possibile apertura.

I destini di Leclerc ed Hamilton sono incrociati. Entrambi vogliono vincere e non hanno alcuna intenzione di mollare il sogno di conquistare un mondiale nelle rispettive compagini. Il prodotto della FDA è legatissimo all’ambiente di Maranello, idem il nativo di Stevenage con la squadra con la Stella a tre punte. Per lui in RB non c’è posto; il percorso professionale di Hamilton è sempre stato sotto l’effige della Mercedes, anche ai tempi della McLaren.

Il contratto di Lewis scadrà al termine del 2023. In una normale condizione il sette volte iridato avrebbe già firmato il prolungamento contrattuale. Discorso diverso, invece, è avvenuto con il passaggio alle auto ad effetto suolo. Il fenomeno anglocaraibico non ha ancora vinto un singolo GP su questa gen di monoposto, non potendo mettere in mostra il suo potenziale.

Sono così iniziate a girare delle voci sul possibile addio di Hamilton al termine del 2023. L’ipotesi di appendere il casco al chiodo, per chi conosce Lewis, è sembrata sempre remota. Il campione vive uno stato di forma spettacolare. Non ha alcun tipo di necessità di pensare oggi ad una vita lontana dal circus, nonostante il compimento dei 38 anni. Con la giusta vettura potrebbe ancora fare la differenza, come ha dimostrato anche Fernando Alonso a quasi 42 anni.

La scelta di Lewis Hamilton

L’anglocaraibico ha ammesso di essersi guardato intorno, pensando anche ad un approdo in Ferrari. Il team italiano, però, non se la passa meglio della Mercedes AMG F1. Lewis è un altro di quei piloti che ai suoi tempi diceva “non invecchierò sui circuiti”, ma con il passare delle stagioni ha scelto di proseguire senza troppi patemi. E’ il pilota con il maggiore numero di vittorie e pole position nella storia della F1, ma ha ancora fame.

“Non ho intenzione di lasciare la F1 così presto. Non sono alla fine della mia carriera, la mia discesa non è nemmeno iniziata. Sono nel pieno della mia vita! Se guardi LeBron James o Tom Brady, questi hanno dimostrato che le gare possono durare a lungo fintanto che sei motivato a investire l’energia e il tempo necessari in esse. Tutto dipende da quanto vuoi lavorare duramente e rimanere competitivo in termini di capacità fisiche e mentali. Per ora, non ho intenzione di cambiare, solo per aumentare la mia motivazione e migliorare, sono molto motivato a farlo”, ha annunciato il britannico a ‘Motorsport-Nextgen’.

“A volte quando ti annoi o ti senti sopraffatto, ti chiedi se devi cambiare, ma ti rendi presto conto che quello che vuoi è tagliare per primo il traguardo. La Mercedes è la mia casa, mi sento felice di essere dove sono. E anche se non ho firmato un nuovo contratto, ci stiamo lavorando”, ha ribadito il 7 volte campione del mondo.