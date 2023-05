Horner snobba Hamilton: che frecciata al rivale di Verstappen

Christian Horner, team principal della Red Bull Racing, avrebbe potuto anche investire su un driver britannico. Lewis Hamilton non la prenderà benissimo.

Immaginare oggi Lewis Hamilton al fianco di Max Verstappen è pura utopia, ma tempo addietro la Red Bull Racing ha desiderato, secondo una indiscrezione, inserire un pilota di origini anglosassone di grande esperienza. Il motivo è semplice, la squadra austriaca con sede a Milton Keynes ha una maggioranza assoluta di persone britanniche nell’organico.

“Il 95% delle persone che impieghiamo sono britanniche. Semplicemente non abbiamo piloti britannici”, ha affermato Horner in una intervista emersa sulle colonne del The Evening Standard. Il team principal è convinto che l’impatto di avere un driver inglese sarebbe stato enorme, ma quando “gareggi contro il pilota di maggior successo di tutti i tempi e gli neghi la vittoria, è inevitabile che non essere popolari tra tutti i fan di Lewis Hamilton”.

Oggi la Red Bull Racing ha trovato la quadra con Sergio Perez e Max Verstappen. Il duo della Red Bull Racing ha vinto il titolo costruttori nel 2022, dopo aver lottato sino all’ultima tappa di Abu Dhabi nel 2021, proprio contro Lewis Hamilton e Valtteri Bottas della Mercedes. La sfida fu totale, sino alle ultime battute. Il finlandese precedette Perez in classifica, determinando l’ottavo titolo mondiale costruttori di fila per il team teutonico. Lo stesse, invece, non accadde lato piloti.

Hamilton, in circostanze ancora oggi molto dibattute, fu superato all’ultimo giro da Max Verstappen, perdendo la possibilità di conquistare l’ottava corona iridata della sua carriera, la quinta di fila. Per il britannico fu un duro colpo sul piano mentale. La decisione del direttore di gara Michael Masi di far sdoppiare, esclusivamente, le vetture comprese tra lui e Max, segnò una delle più grandi beffe della sua carriera. Si trattò do un momento, estremamente, complicato della sua vita.

L’uscita stravagante di Horner

Christian Horner ha festeggiato nel 2022 il quinto titolo costruttori della casa anglo-austriaca. Il trionfo, del resto, è stato possibile, grazie ad un magnifico progetto tecnico. La RB18 ha stracciato qualsiasi record, conquistando 17 Gran Premi su 22 tappe, oltre a 2 Sprint Race. Un successo annunciato, anche grazie ad una serie di circostanze che hanno reso possibile un tale dominio.

Lewis Hamilton, infatti, non ha avuto a disposizione un’auto all’altezza per risfidare Verstappen. La Mercedes è scivolata al terzo posto della graduatoria, mentre la Ferrari, dopo un inizio promettente, non ha tenuto fede ai proclami di inizio anno. Il team principal di Max Verstappen e Sergio Perez non ha escluso, in futuro, l’arrivo di un pilota britannico.

La Red Bull Racing, infatti, negli anni ha avuto diversi colloqui con Lewis Hamilton, come sancito sul The Evening Standard, ma non si è arrivati ad una definizione. Horner, in ogni caso, ha sancito: “Sono un eroe in Olanda e in Messico!” Sergio Perez e Max Verstappen gongolano. I due possono contendersi la corona iridata nel 2023. Il TP ha spiegato che saranno liberi di lottare sino alla fine. Una situazione nuova per la Red Bull Racing, ma il divario tecnico rispetto ai competitor è risultato così ampio da lasciare tranquilli i vertici.