Spunta un SUV della FIAT “copiato” da Mercedes: costa anche poco

La FIAT ha lanciato poco fa un Suv per il mercato brasiliano con forme davvero curiose. La somiglianza con la Mercedes è netta.

Il marchio FIAT è sempre uno dei più attenzionati sul mercato, ed oggi vi parleremo di un modello fatto ad hoc per un’altra parte del mondo. Stiamo parlando del Suv Fastback, da poco lanciato per il mercato brasiliano, sul quale questo costruttore ha sempre puntato ed anche parecchio.

La FIAT sta puntando sull’elettrificazione in Europa, ma è già stato chiarito che per la parte oltreoceano, dove non vigono regole relative a stop ai motori termici, si continuerà anche a produrre per propulsori a combustione. Una curiosità legata a questo Suv è la somiglianza con la Mercedes GLS.

FIAT, la Fastback che assomiglia alla Mercedes GLS

La FIAT Fastback è un modello studiato per il mercato brasiliano, su cui la casa di Torino punta ed anche parecchio. Lunga 4,427 metri, alta 1,545 e larga 1,774, con un passo di 2,533 metri tra gli assi, ha un aspetto molto particolare. Si evince subito che si tratta di un Suv Coupé, ed in molti hanno notato la grande somiglianza, almeno nelle forme, con la Mercedes GLE, anche se i prezzi ed i modelli in generale non sono paragonabili.

Uno dei grandi vantaggi della Fastback è il grande bagagliaio, che proprio grazie alla forma da Suv Coupé ha permesso di ottenere degli spazi notevoli. La capacità di carico, infatti, è da record, visto che è pari a 516 litri. I fari sono simili alla Pulse, con la freccia che però è a LED e regala ancor più luminosità.

Anche al posteriore spiccano le luci a LED, ma sono gli interni che sono davvero un bel passo in avanti. Rispetto alla Pulse, la Fastback si posizionata almeno un gradino più in alto, con una console centrale posta in rilievo, un freno di stazionamento elettrico ed un portabicchieri automatico che può essere rimosso.

Presente anche il caricatore ad induzione che si può però trovare solo su alcune versioni, non su quella di base. Interessanti le motorizzazioni, ricordando che non ce ne saranno di ibride ed elettriche, visto che il mercato brasiliano è ben diverso, ed in casa FIAT ciò è molto chiaro.

Il motore è il T200, 1.0 turbo a 3 cilindri, ma c’è anche il T270, ovvero un 1.3 turbo 4 cilindri, da ben 185 cavalli, contro i 130 di quello più piccolo menzionato in precedenza. Il cambio automatico è a 6 rapporti su quella da 185 cavalli, mentre sono 7 sull’altra, sempre con trasmissione automatizzata.

La trazione è solamente anteriore, e c’è anche una versione Abarth. L’obiettivo della casa di Torino era quello di restare nella logica del contenimento dei costi, ed infatti, i prezzi di partenza sono attorno ai 25.000 euro, per arrivare a 30.000 se si parla della versione più sportiva, ovvero quella Abarth appunto.

Nel video postato qui, pubblicato sul canale YouTube “GoCars“, potrete dare un’occhiata alle forme di questa nuova creatura, che punta a far crescere in modo esponenziale il mercato brasiliano di questo costruttore. Nei prossimi mesi saranno noti i primi dati sulle vendite, e siamo sicuri che non deluderanno le attese.