FIAT, cresce l’attesa per la Nuova 600: le linee ricordano un altro modello

La FIAT è pronta per svelare la Nuova 600, la quale è molto attesa dai fan e dagli automobilisti. Ecco alcune nuove indiscrezioni.

Il 2023 sarà un anno molto delicato in casa FIAT, visto che sono attesi dei modelli che faranno molto chiacchierare. Uno di loro è sicuramente la Nuova 600, destinata a riportare questo marchio all’interno del Segmento B, consentendo al gruppo Stellantis di guadagnare delle importanti quote di mercato.

La casa di Torino è impegnata in un momento di forte transizione, che la porterà man mano ad investire tutto sull’elettrificazione. Sarà però curioso vedere come reagiranno le case al temporaneo stop alla manovra prevista per il 2035, ovvero alla cancellazione dal Vecchio Continente delle vetture con motore termico.

La forte opposizione di Italia e Germania, unita a quella di altri paesi, potrebbe cambiare le carte in tavola, anche se i costruttori non smetteranno di certo di spingere sull’elettrico dopo tutti gli sforzi fatti in questi anni. Nel frattempo, la FIAT lavora in maniera importante sui prossimi modelli, e la Nuova 600 continua a catalizzare su di sé tante attenzioni.

FIAT, ecco un altro render che anticipa la Nuova 600

La FIAT lancerà la Nuova 600 nel 2023, e questo è ormai un dato di fatto. Inizialmente, si parlava del fatto che questo modello dovesse essere svelato nel primo trimestre di quest’anno, ma le ultime indiscrezioni parlano invece della metà del 2023, quindi, probabile che questo veicolo sarà svelato al mondo intero all’inizio dell’estate, con giugno che è dato come mese favorito.

In seguito si passerà alla produzione vera e propria che scatterà attorno all’autunno, per poi partire con le consegne nei primi mesi del 2024. Chi è interessato ad acquistarla, dunque, dovrà attendere almeno 10-11 mesi, ma è chiaro che conoscerne il prima possibile le caratteristiche e dare un’occhiata al lato estetico non può che essere un bel vantaggio.

Nelle ultime ore è stato diffuso sulla rete un nuovo video in cui vengono immaginate le sue forme, con alcune immagini che sono state caricate sul canale YouTube “Manhoub 1“. Ricordiamo che, negli ultimi giorni, la Nuova 600 è stata pizzicata in strada durante un test, ed è ovvio che questo render sia basato su ciò che si è visto.

Nel corso del test però, la FIAT ha utilizzato una livrea camouflage, che ha nascosto le parti più interessanti della vettura. Si trattava della versione elettrica, vista l’assenza dei terminali di scarico, ma il marchio di Torino ha già assicurato che sarà presente anche quella a combustione, mentre la Panda che arriverà nei prossimi mesi potrebbe essere solo full electric.

Alcuni elementi del render sembrano fin troppo somiglianti a dei modelli come la 500 o la 500X, anche se va detto che pure dalle foto spie apparse in questi giorni e legate al test qualche somiglianza c’era. Va però sottolineato come le case spesso utilizzino alcuni elementi delle vecchie auto per camuffare ancor di più i loro nuovi modelli, e questo potrebbe essere il caso della Nuova 600. Nel video che abbiamo postato, potrete dare un’occhiata a questa nuova creatura, destinata a far parlare molto di sé nei prossimi mesi.