Compra una Porsche ma la distrugge subito: ecco cosa rimane a un calciatore di Serie A

I calciatori hanno la fortuna di potersi permettere delle auto di lusso, ma non sempre tutto va per il meglio. La Porsche è stata distrutta.

Nella giornata di oggi, vi parleremo di una tematica interessante, ma che ha del drammatico visto ciò che accade alle supercar coinvolte ed alle conseguenze che potrebbe causare su chi resta coinvolto, e ci stiamo riferendo agli incidenti stradali che vedono coinvolti i calciatori e le loro vetture, partendo da una Porsche distrutta qualche anno fa.

Purtroppo, questi ragazzi si ritrovano spesso in mano tanti soldi ad un’età giovanissima, e la prima cosa che fanno è sempre quella di recarsi ad un concessionario e di acquistare vetture di grande cilindrata e potenza. Non ci sarebbe nulla di male se le guidassero in maniera perfetta, ma ciò spesso non accade e si arriva a causare dei brutti incidenti, come vedremo dalla storia che ha visto un calciatore della Roma demolire la propria Porsche qualche tempo fa.

Porsche, ecco come ha ridotto la sua Diego Perotti

Quando si possiedono delle auto di questa cilindrata, è bene saperle guidare per non creare troppi problemi. Tuttavia, a volte si esagera, ed è ciò che è capitato a Diego Perotti qualche anno fa, il quale ha portato alla distruzione la sua splendida Porsche, che secondo le indiscrezioni, era stata acquistata da poco tempo.

Il calciatore argentino, attualmente in forze alla Salernitana, ha avuto esperienze in molte altre squadre, ma è ricordato soprattutto per la sua esperienza con la Roma, iniziata nel 2016 e terminata nel 2020. L’incidente risale proprio a quel periodo, in una giornata nella quale si stava recando agli allenamenti presso il centro di Trigoria, al Fulvio Bernardini.

Perotti stava percorrendo la via Laurentina, non certo nota per la sua sicurezza e la sede stradale larga, ed ha commesso un grave errore accelerando in maniera eccessiva. A quel punto, si è trovato davanti un mezzo che andava molto più piano di lui, finendo per tamponarlo in pieno.

Per fortuna del calciatore e dell’altro malcapitato, nessuno si è fatto male, ma come potete vedere dalla foto che abbiamo postato in basso, la Porsche in questione è andata distrutta nella parte anteriore. Il periodo compreso tra il 2016 ed il 2017 non fu di certo fortunato per i calciatori della Roma, visto che anche altri due membri della formazione capitolina furono coinvolti in brutti incidenti stradali.

Bruno Peres fu coinvolto in un brutto crash a bordo della sua Lamborghini, che per fortuna non causò feriti gravi, così come nel caso di Stephan El Shaarawy, che fu coinvolto in un incidente stradale a bordo della sua Audi, con la vettura che andò distrutta, ma almeno non ci furono seri danni per i coinvolti.

In conclusione, i calciatori potranno permettersi tutte le auto che vogliono, ma la cosa principale quando si sale al volante è sempre quella di ricordarsi che non si può prendere la strada come se fosse un circuito. Gli altri utenti delle strade pubbliche, infatti, non hanno delle supercar, e spesso è proprio la differenza di velocità che può causare incidenti con conseguenze anche serie.