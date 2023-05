Lapo Elkann, sapete quante lingue conosce? Non lo immaginerete mai

Lapo Elkann è un personaggio che ha vissuto in vari paesi, ed è per questo che conosce molte lingue. Ecco quali e quante sono.

Se parliamo di personaggi curiosi ed influenti, non può mancare di certo la presenza di Lapo Elkann. Il fratello del presidente della Ferrari John, ha fatto parlare di sé in tante occasioni, ed ha anche rischiato la vita a causa delle sue dipendenze da droghe, che nel 2005 lo portarono ad un passo dalla morte.

Ciò su cui non ci sono dubbi è l’amore per lo sport, in particolare, per le società che sono sempre state nelle mani della sua famiglia. Infatti, ha un’enorme passione per la Juventus, per ciò che riguarda il calcio, e la Ferrari se parliamo del fronte automobilistico, ed è spesso presente nel paddock e nel box del Cavallino per tifare la sua squadra del cuore.

Impossibile dimenticare l’esultanza di Lapo Elkann nel 2019 a Monza, quando Charles Leclerc riuscì a battere le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton firmando una vera e propria impresa. Ultimanente, il rampollo della famiglia Agnelli, forse travolto dal suo amore e dalla sua passionalità, ha anche espresso dei pareri molto forti tramite i suoi canali social.

Il fratello di John, che ricordiamo, è il presidente della Ferrari, ha chiesto a Maranello di darsi una svegliata, visto che negli ultimi anni sono arrivate soltanto fredde delusioni. Inoltre, ha cercato di smorzare le voci sulle possibili partenze di Leclerc e Carlos Sainz, per i quali si parla di ingaggi in Mercedes ed Audi per il futuro.

Lapo Elkann, ecco tutte le lingue che parla

Lapo Elkann ha grandi possibilità economiche, e questo gli ha permesso di frequentare le migliore scuole possibili. Collegato a ciò c’è anche la conoscenza di tante lingue differenti, che nel corso della sua vita ha potuto apprendere, ma non c’è solo l’istruzione dietro alla sua grande cultura per le lingue straniere.

Infatti, per gran parte della sua esistenza, Lapo ha vissuto tra Londra e New York, e questo gli ha permesso di iniziare a parlare l’inglese sin da giovane, facendola diventare una lingua che conosce alla perfezione. Nel suo repertorio non manca il portoghese, visto che da qualche anno abita nei pressi di Lisbona.

Lapo Elkann ha infatti sposato Joana Lemos, e da quanto è stato celebrato il matrimonio si è trasferito in Portogallo, forse anche nella speranza di cambiare vita dopo un passato molto burrascoso. Oltre all’italiano, al portoghese ed all’inglese, il rampollo della famiglia Agnelli parla fluentemente anche lo spagnolo ed il francese, ma va detto che quando si è membri di una famiglia così importante che ha contatti in tutto il mondo, è normale essere a conoscenza di tutti questi idiomi.

Insomma, a Lapo non manca di certo la conoscenza delle lingue più disparate, e non è da escludere che oltre a quelle appena elencate, ne conosca anche di più particolari come il giapponese o il cinese, ma al momento, non ne abbiamo prove. Conoscendolo, potrebbe appassionarsi ad una di esse ed iniziare qualche corso per apprenderle.