CUPRA Tavascan presentata al mondo: sembra un’auto arrivata dal futuro

Secondo modello cento per cento elettrico dopo Born. Tanta tecnologia, stile moderno e potenze importanti per il nuovo SUV Coupé di Cupra

Una crescita certificata dai tanti modelli, di qualità, che continuano a debuttare sulla scena automobilistica e come vi abbiamo già raccontato più volte nei nostri articoli.

Questi gli ultimi anni di Cupra, marchio ambizioso e sempre più orientato ad una massiccia elettrificazione, ma anche marchio giovane e seguito dai più giovani, ed ecco che in tal senso il nuovo Cupra Tavascan sembra non avere dubbi sul suo target di riferimento.

Forme tipiche di un SUV Coupé moderno

Secondo modello cento per cento elettrico di Cupra dopo la Born, Tavascan è un SUV coupé dalle dimensioni compatte, moderne ma anche muscolose. Lungo 4,6 m, largo 1,8 ed alto 1,6 il design di Tavascan si caratterizza per alcuni elementi brillanti, come ad esempio il lunotto posteriore inclinato e il cofano dalla forma allungata.

Nuovi i gruppi ottici con tecnologia LED Matrix e trame triangolari sia all’anteriore che al posteriore. Spostandoci all’interno, tunnel centrale dinamico che si sviluppa fin quasi a supporto del cruscotto.

L’impianto audio realizzato in collaborazione con il marchio Sennheiser è composto da ben 12 altoparlanti, il sistema di infotainment presenta un migliorato interfaccia uomo-auto ed è racchiuso in un display da 15 pollici, i sedili con poggiatesta integrato sono in microfibra riciclata sempre a sottolineare la sostenibilità del modello.

1 di 2

Cupra Tavascan: un pieno di tecnologia

Moderno, elettrico ma anche tecnologico, Tavascan presenta un ventaglio ampio ed aggiornato di sistemi di assistenza alla guida, partendo dal Side ed Exit Assist Cupra con telecamera a 360 gradi e proseguendo con cruise control adattativo, mantenimento di corsia e frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti.

A questi si aggiungano il Connected Travel Assist che migliora la stabilità e le prestazioni dell’auto, l’innovativo Assisted Parking che permette di parcheggiare la vettura a distanza e semplicemente utilizzando uno smartphone, ed infine il sistema Car2x che consente al nuovo Cupra Tavascan di dialogare con altri veicoli segnalando, e prevenendo, le situazioni stradali più critiche.

Nuovo Cupra Tavascan è equipaggiato anche con il sistema di Controllo Adattivo del Telaio (DCC Sport), che permette di regolare il telaio ed adattarlo allo stile di guida di chi siede al volante.

Inoltre, lo sterzo progressivo sommato al perfezionato sistema frenante consegna al guidatore una sensazione di grande sicurezza in qualsiasi situazione.

Basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, Cupra Tavascan è stato progettato e sviluppato a Barcellona ma verrà prodotta nello stabilimento di Anhui, in Cina.

Doppia variante da 286 e 340 CV

Nuovo Cupra Tavascan è disponibile in una doppia variante sempre zero emissioni: la prima da 286 CV abbinata alla trazione posteriore, la seconda da 340 CV ma con trazione integrale, merito di una seconda unità aggiuntiva posizionata sull’asse anteriore da 80 kw.

La versione con la sola trazione posteriore si chiama Endurance, la seconda, quella più potente e con trazione integrale, Tavascan VZ. In entrambi i modelli la batteria ha una capacità di 77 kWh, ma nel primo l’autonomia è di 550 km, mentre nella seconda non supera i 520 km.

Non solo prestazioni, nuovo Cupra Tavascan si segnala anche per tempi di ricarica piuttosto contenuti, con la possibilità di ripristinare energia per coprire un tratto di 100 km in appena 7 minuti, mentre il passaggio dal 10 all’80 % utilizzando un punto di ricarica con una potenza di almeno 135 kW si fa in appena 30 minuti.

L’arrivo sul mercato è ufficialmente previsto per il 2024, ma già sappiamo che Cupra Tavascan sarà a tutti gli effetti un prodotto globale visto che la sua commercializzazione avverrà anche in Australia, Messico ed Israele.