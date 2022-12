Cupra, arrivano le Tribe Edition: modelli spettacolari (FOTO)

Le nuove Cupra sono su base Formentor VZ ed Ateca, si caratterizzano per la forte identità ed alcuni elementi proiettati al dinamismo.

Doppia variante Tribe Edition lanciata da Cupra, ad ampliare la proposta legata ad altrettanti modelli della sua gamma. Nel dettaglio, sono state svelate nei giorni scorsi tanto la Formentor quanto l’Ateca Tribe Edition.

Serie speciali e limitate, le Tribe Edition di Cupra sono state realizzate a Barcellona ed incarnano alla perfezione valori legati a creatività, design ed energia, arricchendo il carattere esclusivo e moderno delle vetture del marchio, in continua crescita anche da un punto di vista tecnico.

Cupra Tribe: la personificazione del marchio

Una condivisione di obiettivi, caratteri, moda, spirito ad atteggiamenti, con la passione tipica di casa Cupra e quell’innata volontà di produrre auto tutt’altro che convenzionali.

Antonino Labate, Direttore Golbal Strategy Business Development & Operations di CUPRA, ha dichiarato: “La CUPRA Tribe è la personificazione del marchio, evidenziando la sua determinazione ad essere sfidante non convenzionale, che coglie le opportunità e crea nuovi percorsi”.

Formentor Tribe Edition: identità, stile e motori moderni

Entrando nel dettaglio dei singoli modelli, la Cupra Formentor Tribe Edition aumenta con questo allestimento il carattere del corpo vettura, assumendo uno stile ancora più distintivo ed arricchendo la propria identità con la scelta di nuovi dettagli di design esterni ed interni, ma anche nuovi colori e nuovi cerchi in lega.

Cupra Formentor Tribe Edition è sviluppata sulla base di Formentor VZ, il primo modello in assoluto realizzato da Cupra, a cui questa serie speciale consegna ulteriore esclusività ed aggiunge alcuni elementi davvero distintivi come la carrozzeria color Grigio Scogliera e Nero Midnight, ma anche la griglia anteriore e le modanature in colore Black Matt.

I caratteri del lettering Cupra sono di colore nero, mentre i cerchi in lega Exclusive da 19” sono di tipo Sport ed anch’essi in tinta Black Matt, così come i passaruota e le cover degli specchietti esterni, tutti e sempre in colore Black Matt.

Non mancano, infine, chiari richiami alla sportività salendo a bordo della vettura, con la pedaliera in dark Alluminium e i sedili anteriori supersportivi Dinamica.

A livello di propulsori, la serie speciale Formentor Tribe Edition è disponibile in combinazione con tutti i powertrain che già equipaggiano i modelli Formentor VZ, e quindi nell’ordine con il 2.0 TSI da 245 CV con cambio DSG, proseguendo con il il 2.0 TSI da 310 CV 4D sempre con cambio DSG, e chiudendo infine con l’ibrido plug-in 1.4 e-HYBRID da 245 CV sempre ed anche in questo caso con trasmissione DSG.

La Cupra Formentor Tribe Edition è già entrata in produzione in questi giorni, e i prezzi di listino partono da 49.850 euro.

Ateca Tribe Edition: il SUV ancora più grintoso

Spostandoci all’Ateca Tribe Edition, anche in questo caso la nuova serie speciale limitata si sviluppa su un modello, l’Ateca, già particolarmente ricco e all’avanguardia nel suo equipaggiamento di serie. Tuttavia, vengono introdotti una serie di dettagli aggiuntivi che consegnano un look più sportivo ed estremo al SUV di casa Cupra.

Cupra Ateca Tribe Edition è disponibile in combinazione con il propulsore 2.0 TSI da 300 CV (221 kW) 4Drive e cambio DSG. Il colore della carrozzeria è il Nero Midnight, con il lettering CUPRA riportato sempre in color nero, le pinze dei freni Brembo, i sedili anteriori supersportivi Dinamica e i cerchi in lega Supreme Copper da 20”.

Sempre di serie troviamo anche l’impianto audio Beats Audio system, oltre alla tecnologia che regola elettricamente il sedile del conducente, arricchito anche dalla funzione memory che salva, per futuro utilizzo, la posizione prescelta.

Anche l’Ateca Tribe Edition è entrata in produzione in questi giorni, e il suo prezzo di listino è di 58.800 euro.