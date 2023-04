Valentino Rossi, l’annuncio strappalacrime sui social: ora è finito davvero tutto

La carriera in MotoGP di Valentino Rossi si è chiusa nel modo definitivo, con un’ultima azione avvenuta nel suo museo. Fan commossi.

La MotoGP di oggi non è più quella di una volta, e tutti noi appassionati dobbiamo accettare il fatto che tutto sia cambiato in maniera definitiva. Valentino Rossi è stato l’ultimo della vecchia guardia ad abbandonare la nave, fermandosi il 14 novembre del 2021 con l’ultima gara corsa a Valencia.

Prima di lui, si erano ritirati anche Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, ma andando ancor più indietro nel tempo trovano spazio anche i nomi di Loris Capirossi e Max Biaggi per quello che riguarda gli italiani. Per una questione di successi ottenuti, ma anche di spinta da parte del pubblico, è chiaro che l’addio del “Dottore” sia stato quello che più ha fatto rumore, ed ancora oggi la sua assenza si fa sentire in maniera importante.

Lo scorso anno, tanto per farvi capire, il Gran Premio d’Italia corso al Mugello ha fatto registrare delle tribune semi-vuote, nonostante la grande competitività della Ducati e di Pecco Bagnaia, che poi hanno vinto sia la gara che il titolo mondiale. L’amore e la passione che c’erano per Valentino Rossi non si riscontrano per altri marchi o altri piloti, ma questo era più che prevedibile.

Adesso, il nove volte campione del mondo del Motomondiale deve pensare alla sua nuova avventura, ovvero quella del Fanatec GT World Challenge, nel quale è al via con la BMW M4 GT3 del team WRT. La prima tappa è prevista per questo fine settimana a Monza, dove ci sarà sicuramente una gran folla pronta a sostenerlo.

Valentino Rossi, ecco il suo ultimo saluto alla MotoGP

17 anni fa, Valentino Rossi diede il via alla costruzione della sua collezione privata, in una sorta di museo in cui custodisce i cimeli che risalgono alle sue gare. Presenti anche i caschi AGV, ed ovviamente tutte le sue tute che lo hanno accompagnato nel corso di una carriera lunghissima.

Poche ore fa, con un video postato sul suo profilo Instagram, il “Dottore” ha mostrato anche l’inserimento della sua ultima tuta, una Dainese con il numero 16 al suo interno, che è quella utilizzata nel Gran Premio della Comunità Valenciana del 2021, corso a Valencia il 14 novembre di un anno e mezzo fa.

Si tratta di un momento storico per Valentino Rossi, che ha così posto fine in modo inequivocabile alla sua avventura. Infatti, al termine del video, lo stesso pilota di Tavullia annuncia come sia finito tutto, e c’è da dire che dopo tutti questi anni, sentire queste parole è davvero strano.

La nuova vita del “Dottore” come team owner

Valentino Rossi non ha di certo dato un vero e proprio addio al mondo delle due ruote, e questo è dimostrato dalla presenza della sua squadra, vale a dire il Mooney VR46 Racing Team. Il pilota di Tavullia ha messo in atto un gran progetto, con delle ottime basi che poi hanno portato ai risultati che tutti conosciamo.

Marco Bezzecchi ha ottenuto la prima vittoria di questa squadra in Argentina, e dopo Austin guida il mondiale piloti con 11 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia. A questo punto, è lecito pensare che con questa Ducati e con un livello tecnico così alto si possa sognare in grande, ma è ovvio che la stagione sia ancora agli inizi.

Nel frattempo, il pilota di Tavullia ha deciso di mettere un freno a quella che era la sua carriera da pilota, un’avventura fantastica durata per oltre 30 anni se consideriamo anche le esperienze fuori dal Motomondiale. Non ci resta che augurare al “Dottore” un futuro radioso anche nelle altre avventure che andrà ad affrontare.