Qual è il vero nome di Lapo Elkann? Svelata la verità: c’è una particolarità

Lapo Elkann è un personaggio molto curioso e particolare, ed oggi vi sveleremo il suo vero nome, che però non sarà una sorpresa.

Nella giornata di oggi, vi parleremo di un tipo molto particolare, che però è spesso al centro di discorsi legati al mondo dello sport. Stiamo parlando di Lapo Elkann, ovvero il rampollo della famiglia Agnelli che nella sua vita ne ha combinate di cotte e di crude, ma che di certo non ha intenzione di mettere da parte il proprio carisma.

La vita di Lapo è stata dominata dagli eccessi, e nel 2005 se la vide brutta, rischiando davvero la morte a causa di un mix quasi letale di droghe. Da quel momento in poi, Lapo ha iniziato un percorso riabilitativo negli Stati Uniti d’America, e le cose sembrano essere migliorate, anche se non sono mancate ulteriori uscite fuori dal seminato, come il finto rapimento di New York di qualche anno fa.

In questi ultimi giorni, Lapo Elkann si è fatto sentire per via delle grandi difficoltà che sta attraversando la Ferrari, sua grande passione assieme alla Juventus. Il fratello del presidente John ha attaccato diverse volte sui social, chiedendo alla Scuderia modenese di svegliarsi in fretta e di tornare a dare risultati, perché ormai sono troppi anni che si fanno brutte figure.

Come spesso accade, la gente ha iniziato a chiedere a Lapo di prendere il posto di John o di prendersi alcune responsabilità a Maranello, e lui ha dovuto rispondere con un Tweet, affermando che non ha alcun incarico in Ferrari e che, direttamente, non può fare proprio nulla per risollevarne le sorti.

Da una parte, c’è da dire che ciò dispiacce ai tifosi Vedere un tipo passionale e stravagante come Lapo a Maranello sarebbe stato molto curioso, anche se i risultati sarebbero stati forse ancor peggiori, ma questo non possiamo saperlo e darlo per certo. Chissà che in futuro, il buon Lapo, non possa davvero ambire a qualcosa di importante.

Lapo Elkann, ecco il nome completo

Per chi credeva che Lapo Elkann non fosse il suo vero nome, oggi avrete la definitiva smentita. Il rampollo della famiglia Agnelli si chiama proprio così, anche se il nome completo è Lapo Edovard. Il nome Lapo è di origine ebraica, e significa colui che è stato preso per il tallone da Dio ed è stato protetto, dunque, questa è la conferma del fatto che non ci sono soprannomi, questo è il suo nome a tutti gli effetti.

C’è da dire che la singolare e bizzarra esperienza terrena di Lapo Elkann sulla terra sia coincisa proprio con un nome molto curioso, che in pochi utilizzano. Infatti, le origini ebraiche sono legate alla figura di suo padre, che ha sposato Margherita Agnelli tanto tempo fa, in un matrimonio molto discusso all’epoca.

Lapo non si è fatto mancare nulla, ma c’è da dire che l’amore per lo sport, ovvero per Ferrari e Juventus, ha accompagnato tutta la sua vita. La speranza è che ora si sia dato una calmata una volta trovato l’amore, e che possa vivere in pace lontano dagli eccessi che lo hanno condizionato.