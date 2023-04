Scoppia un nuovo scandalo clamoroso? Accusa di sessismo e molestie in FIA

La F1 vive un momento di grosse polemiche, ed ora c’è di mezzo un potenziale scandalo in FIA. Ecco cosa sta succedendo.

Il mondo delle quattro ruote sta affrontando un momento complesso, con la F1 che è gestita da Liberty Media che fa discutere e non poco, ma che dal punto di vista del business vede tutto andare a gonfie vele. Dall’altra parte c’è invece la FIA, ovvero l’ente che si occupa dei regolamenti e di supervisionare i campionati, gestendo anche i commissari e le decisioni che riguardano le varie gare.

Anche il regolamento tecnico viene redatto dalla FIA, e c’è da dire che con le regole introdotte nel 2022 si è andati verso l’ennesimo buco nell’acque. Le nuove norme dovevano avvicinare le squadre, ed invece è nato un dominio Red Bull ai livelli di quello Mercedes nel passato, senza alcuna speranza per i rivali.

Non naviga in buone acque la Federazione Internazionale, che rischia di incappare in un nuovo e terribile scandalo, che andrebbe ad avere come protagonista il presidente Mohammed Ben Sulayem. Nelle prossime righe, andremo a vedere di cosa è stato accusato il numero 1 di questa organizzazione.

FIA, accuse di sessismo e molestie a Ben Sulayem

Mohammed Ben Sulayem è il presidente della FIA da ormai un anno e mezzo quasi, ma la sua figura è sempre apparsa controversa. Il successore di Jean Todt, da qualche mese, non si occupa più della parte di F1, affidata quasi in delega a Nicholas Tombazis, ex ingegnere della Ferrari che ora è in forza alla Federazione Internazionale da tanto tempo.

In queste ultime ore, è stata riportata dal “Telegraph“, un’accusa molto importante nei confronti del numero 1 della FIA, ovvero un riferimento ad atti di molestie e sessismo nel motorsport. Secondo quello che si legge, pare che tutto ciò sia stato riportato dalla sua ex dipendente Shaila-Ann Rao, ovvero colei che prima lavorava in Mercedes con Toto Wolff e che pare essere stata protagonista della fuoriuscita di notizie sul Budget Cap della Red Bull dello scorso settembre.

La Rao era il braccio destro di Sulayem in termini legali, ma come ricorderete, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dalla Federazione Internazionali al termine del 2022. Secondo quanto è emerso dall’articolo del quotidiano, pare che Sulayem si sia rivolto a lei con modi non proprio carini, apostrofandola come “quella donna“, ma non sarebbe solo la Rao l’unica vittima del presidente.

Lo stesso quotidiano ha affermato di aver parlato con tanti dipendenti della Federazione Internazionale, che sembrano aver confermato queste molestie, che starebbero avvenendo dietro le quinte, oltre ai suddetti episodi di sessismo, che al giorno d’oggi sono sempre sotto la lente d’ingrandimento, in ogni singolo angolo della società in cui viviamo.

Insomma, si tratta di una vicenda in cui è bene vederci chiaro, nella speranza che non ci saranno ulteriori scandali, cosa che non sarebbe nuova. Ricordiamo cosa successe tanti anni fa, quando l’allora presidente Max Mosley fu inquadrato in un video hard che lo portò alle dimissioni, cosa che fu impossibile da evitare dopo l’emergere di quelle immagini. Ci auguriamo che le cose, in questo caso, si possano risolvere per il meglio.