F1, GP Miami: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La F1 fa tappa a Miami per il quinto round della stagione. Ecco tutti gli orari per seguire un fine settimana che sarà molto curioso.

Il mondiale di F1 si appresta ad effettuare il primo back-to-back stagionale, visto che dopo il fine settimana di Baku si tornerà subito in pista per l’appuntamento di Miami. Si tratterà della seconda edizione di questa gara, che lo scorso anno ha fatto discutere e non poco, ma che ci regalò comunque una fantastica battaglia per la vittoria tra Max Verstappen e Charles Leclerc.

Le due Ferrari blindarono la prima fila, ma il passo gara del campione del mondo fu devastante, almeno sino all’ultima Safety Car che rimise in gioco il monegasco. Charles diede tutto per dar fastidio al rivale, che però fu in grado di resistere, diventando il primo vincitore della storia del GP di Miami in F1.

L’olandese arriverà in Florida assetato di vendetta, perché a Baku ha dovuto ingoiare la seconda sconfitta stagionale per mano di Sergio Perez, che sembra seriamente intenzionato a dargli battaglia per il titolo mondiale. Le due Red Bull hanno un vantaggio che è imbarazzante sulla concorrenza, ed in quel di Miami non cambierà nulla.

Il nuovo format introdotto a Baku, con la doppia qualifica e la Sprint Race trattata come una gara a sé stante, ovviamente non ha fatto alcuna differenza. Le monoposto di Adrian Newey hanno letteralmente passeggiato, ed ora si avviano verso l’ennesimo dominio anche in quel di Miami, una pista che dovrebbe esaltare le loro caratteristiche tecniche.

Sino a questo momento, non c’è mai stata storia, ed arrivati a questo punto, siamo abbastanza certi che le cose non cambieranno, e non solo per quest’anno. Davvero triste pensare che questo regolamento, che doveva mischiare le carte, non ha fatto altro che creare un altro dominio imbarazzante, con la Red Bull che può vincere tutte le gare.

F1, ecco gli orari del Gran Premio di Miami

Il tracciato di Miami è l’ultimo ad aver esordito nel calendario di F1, ed è situato nella zona dell’Hard Rock Stadium, uno dei posti più esclusivi della città. Lo scorso anno, la griglia di partenza ed il paddock furono presi d’assalto da una quantità incredibile di VIP, che ormai fanno parte di questo mondo.

Come ben sappiamo, non è di certo questa la F1 che ci piace, ma ormai occorre abituarsi ad un mondo che non è più come quello di prima e farselo andar bene, altrimenti la passione scemerebbe in un lampo. Questa F1 è noiosa e brutta da vedere, ed in pochi anni rischia di perdere tutta la popolarità conquistata.

La tappa di Miami non ha un grande senso all’interno del calendario, visto che il tracciato non è di certo bello, ma contano più i milioni che tutto il resto. Il tifoso vero è ormai passato in secondo piano, ed a questo punto, non ci resta che vedere Miami ed il suo finto spettacolo.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Miami SKY

Venerdì 5 maggio



Prove libere 1

Ore 20:30-21:30 su SKY Sport F1

Prove libere 2



Ore 00:00-01:00 su SKY Sport F1

Sabato 6 maggio



Prove libere 3



Ore 18:30-19:30 su SKY Sport F1

Qualifiche



Ore 22:00-23:00 su SKY Sport F1

Domenica 7 maggio



Gara

Ore 21:30 su SKY Sport F1

Orari TV GP Miami TV8

Sabato 6 maggio



Qualifiche



Ore 23:30-00:30 In differita su TV8

Domenica 7 maggio



Gara