F1 GP Azerbaijan, gara: Perez domina davanti a Verstappen, Ferrari sul podio

Il mondiale di F1 a Baku ha visto imporsi Sergio Perez, che ha nettamente battuto Verstappen. Bravo Leclerc che va sul podio.

La F1 è tornata ad annoiare e non poco in questo 2023, visto che nel Gran Premio dell’Azerbaijan non è successo un bel niente. La vittoria è andata a Sergio Perez, che ha completato un fine settimana da incorniciare, imponendosi anche in gara dopo aver portato a casa la Sprint Race.

Questa volta è stato anche fortunato, visto che la Safety Car per l’incidente di Nyck De Vries è andata in pista nel momento in cui Max Verstappen andava ad effettuare la sua sosta. A quel punto, Perez è salito al comando, ma va detto che poi sul passo non c’è stato nulla da fare per il leader del mondiale di F1, che vede affievolirsi il vantaggio in classifica.

Eccellente la prova di Checo che si è confermato il padrone assoluto di queste gare sui tracciati cittadini, dimostrandosi superiore per tutta la giornata. Il podio è finalmente stato appannaggio della Ferrari, con Charles Leclerc che ha lottato per chiudere al terzo posto, conducendo la corsa per sole due tornate prima di cedere alle due Red Bull.

Il distacco dalle RB19 è stato di 20 secondi, cosa che indica che qualcosa di buono è stato fatto, ma quando le auto hanno tanto carburante imbarcato non c’è nulla da fare per cercare di sfidare Perez e Verstappen. Quarto un Fernando Alonso che per la prima volta in stagione è giù dal podio con la sua Aston Martin, davanti a Carlos Sainz ed alla Mercedes di Lewis Hamilton. Settimo Lance Stroll davanti a George Russell, con la McLaren di Lando Norris davanti a Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri che chiude la zona punti.

F1, nulla da fare contro le due Red Bull

Charles Leclerc tiene bene la pole position alla partenza del GP dell’Azerbaijan di F1, con Max Verstappen che però fa subito pressione sul monegasco, con una Red Bull che ha un ritmo decisamente superiore alla Ferrari. Al primo tentativo con DRS aperto, il campione del mondo sale facilmente al comando delle operazioni, attaccato subito anche da Sergio Perez con l’altro siluro anglo-austriaco.

Checo passa dopo un paio di giri e ricrea la dittatura del team di Milton Keynes, mentre va sottolineato che Mercedes ed Aston Martin mettono pressione a Carlos Sainz, a conferma di un passo gara tutt’altro che migliorato. Un colpo di scena avviene a causa dell’errore di Nyck De Vries, che sbatte e porta in pista la Safety Car.

Verstappen si ferma prima dell’entrata in pista della vettura di sicurezza, perdendo così le posizioni su Perez e Leclerc. Al nuovo via, nessun problema per Super Max che passa il monegasco, mentre Fernando Alonso si inventa un super sorpasso su Carlos Sainz, salendo in quarta piazza.

Da quel momento in poi, è la noia che domina in Azerbaijan, in una F1 davvero poco attraente e che non offre spunti interessanti. Le due Red Bull fanno il vuoto con un ritmo insostenibile, mentre Leclerc riesce a tenere a bada, contro ogni previsione, l’Aston Martin di Alonso, che sembrava in grado di attaccare, ma che poi è andato a propria volta in difficoltà mettendosi in gestione della piazza d’onore. Perez vince e nel finale non cambia davvero nulla, in una gara davvero piatta. Prossimo appuntamento a Miami domenica prossima.