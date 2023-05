Presentata la nuova Volkswagen ID.7: grande rivoluzione per il marchio tedesco

Ammiraglia della proposta elettrica di casa VW. Nuovo motore da 286 CV e fino a 700 km di autonomia. Forme moderne e grande tecnologia

Continua ad aggiungere tasselli e contenuti di qualità la gamma ID di Volkswagen, come abbiamo raccontato anche di recente e dopo la presentazione della nuova ammiraglia, cento per cento elettrica, la Volkswagen ID.7.

Dopo aver visto alcune immagini e foto camuffate, la Volkswagen ID.7 è stata finalmente svelata in tutte le sue caratteristiche principali.

Partiamo col dire che la nuova Volkswagen ID.7 arriverà sul mercato europeo, così come in quello cinese, già a fine 2023 e con un prezzo di circa 55.000. Verrà commercializzata anche in Nord America, dove arriverà però soltanto nel 2024.

Volkswagen ID.7: ancora più potenza e ancora più autonomia

A livello tecnico, la novità sicuramente più importante si trova sotto pelle considerando che la nuova Volkswagen ID.7 è la prima auto su piattaforma MEB ad essere equipaggiata dal nuovo motore da 210 kW (286 CV). In assoluto, il motore elettrico più potente e con maggior coppia prodotto fin qui da Volkswagen.

L’autonomia complessiva varia a seconda della grandezza della batteria. Se ad esempio si sceglie il modello da 86 kWh si può percorrere fino a 700 km, se invece si opta per la ID.7 con batteria da 77 kWh si raggiungerà un’autonomia fino a circa 615 km.

Elegante, comoda ed aerodinamica

Per quel che riguarda le forme, siamo davanti ad una classica berlina con un lunghezza di quasi 5 metri e con alcuni elementi stilistici, come ad esempio la linea del tetto inclinata verso la coda posteriore, che garantiscono un’elevata efficienza aerodinamica. Il Cx complessivo della nuova Volkswagen ID.7 è di 0,23.

Buona l’abitabilità interna, con i nuovi sedili con climatizzazione e funzione massaggio e i il nuovo sistema di bocchette di ventilazione intelligenti che permettono grande comfort in fase di viaggio.

Volkswagen ID.7, un concentrato di tecnologia

Essenziale la strumentazione. Da questo punto di vista tutto ciò che è l’interfaccia uomo-auto nella nuova Volkswagen ID.7 viene sintetizzato dal nuovo display head-up da 15 pollici e con realtà aumentata. Un’anteprima assoluta che proietta una nuova generazione di cockpit.

Grafica e menu sono stati riprogettati, rendendo i comandi ancora più semplici ed intuitivi. Il display è diviso in due barre touch, a cui si aggiunge la schermata Home. Disponibile un pulsante per attivare il Car Control Center, che permette di accedere in totale facilità a tutte le più importanti funzioni del veicolo.

Diversi anche i sistemi di assistenza alla guida, con la nuova Volkswagen ID.7 arricchita nel suo coefficiente tecnologico dalla funzione Memory6 per il parcheggio autonomo, attivabile fino a 50 metri di distanza e che permette alla macchina di parcheggiare in totale autonomia e al proprietario di osservare, comodamente, o dall’interno dell’abitacolo o a distanza dal suo telefono.

Disponibile anche il Travel Assist che gestisce la dinamica su strade a scorrimento veloce ed assiste, a richiesta, anche nel cambio di corsia in autostrada a partire dai 90 km/h.

Prodotta in Germania, e più nello specifico nello stabilimento di Emden specializzato per la realizzazione di vetture elettriche, la nuova Volkswagen ID.7 entra in pieno nel percorso che il brand sta portando avanti e che prevederà entro il 2030, in Europa, l’80% delle Volkswagen consegnate con motore full electric.