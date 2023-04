Valentino Rossi regala un consiglio a Pecco Bagnaia: ecco cosa deve fare

Il centauro della Yamaha, Valentino Rossi, ha fatto faville in MotoGP. In pochi possono dispensare consigli a dei campioni del mondo.

Se c’è un pilota che verrà sempre ascoltato nel mondo delle due ruote, certamente, quello è Valentino Rossi. Nonostante abbia deciso di lasciare la MotoGP al termine del 2021, l’ex rider di Aprilia, Honda, Ducati e Yamaha ha scritto la storia del Motomondiale, vincendo novi titoli mondiali. La sua ultima annata, in sella alla M1 del team Petronas, è stata al di sotto delle aspettative.

A quel punto ha deciso di mollare, dopo aver dato tutto nel corso della sua carriera, ma ha continuato a seguire il mondo delle due ruote, oltre ad essersi lanciato nell’abitacolo di una potente GT. Dopo essersi cimentato al volante dell’Audi R8 LMS, nel 2023 ha sfidato i migliori driver al mondo della categoria a bordo di una BMW M4 GT3.

A Monza ha fatto un errore, ma sta ancora trovando il miglior feeling con la vettura tedesca. In top class il suo team Mooney VR46 continua a crescere, grazie alle prestazioni di Luca Marini e Marco Bezzecchi. Quest’ultimo ha vinto il suo primo GP della carriera in MotoGP in Argentina. Il fratello minore di Valentino Rossi, invece, ha festeggiato il primo podio nella classe regina, arrivando secondo negli Stati Uniti. In Argentina, invece, era giunto terzo nella Sprint Race.

Il consiglio di Valentino Rossi a Bagnaia

Presente a Jerez de la Frontera, il fenomeno di Tavullia a Sky ha dichiarato: “È bello essere qui come team owner, è di certo più rilassante che fare il pilota. Sono fiero della squadra, da Luca Marini a Marco Bezzecchi, tutti i ragazzi hanno fatto un gran lavoro. Quando abbiamo creato il team ci chiedevamo se saremmo mai riusciti a vincere e devo dire che non mi aspettavo che il successo sarebbe arrivato così presto: è davvero bello e una grande soddisfazione”.

Sul bagnato, sul tracciato di Termas Rio Hondo, Il Bez è stato straordinario, mettendo in crisi anche gli altri ducatisti. Rossi ha aggiunto: “Bezzecchi e Luca Marini sono forti, si stimolano a vicenda e si osservano uno con l’altro per imparare reciprocamente e crescere e puntare in alto, pure al titolo”. Bezzecchi è, attualmente, il leader della classifica piloti, ma nessuno ha mai conquistato il titolo in un team satellite.

Ad andarci vicino ci andò solo Franco Morbidelli nell’anomalo 2020, in sella alla Yamaha del team Petronas. Il primo prodotto dell’Academy della VR46 chiuse al secondo posto. Il pilota più vincente della “scuola del Dottore” è il campione del mondo 2022, Bagnaia.

“Pecco? Gli ho parlato: non è facile riprendersi dopo che sei caduto, non è una cosa facile da ammettere e da superare. Io gli ho solo detto che basta che vada più piano: vince lo stesso. Franco Morbidelli, infine, sta guidando bene e la sua conferma in Yamaha sarà decisa in queste gare: non è lontano e deve stare attaccato ai tempi di Quartararo, ma la situazione tecnica non è semplice e non è facile dare il massimo per essere ottavo”, ha concluso Rossi.